Zuluaga acusa a SecTransparencia: “me dijo que iba a ser vicefiscal, que evite problemas”

Colombia

Luego de que el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, pidiera a la Procuraduría Federal investigar al exgobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga por una posible implicación en un caso de volteo de tierras, el propio exmandatario le respondió y lo calificó como una calumnia.

“Presidente Petro, ¿la presión a la Corte Suprema de Justicia para elegir fiscal es para perseguir a sus opositores? Ya hasta el ELN dijo que va a salir a las calles a presionar también. Esto no puede ser, presidente”, dijo Zuluaga en una mención directa al presidente Gustavo Petro.

Sobre Idárraga, Zuluaga aseguró que “el secretario de Transparencia fue a los medios de comunicación con calumnias y con mentiras; el mismo que en diciembre me mandó a amenazar, a decirme que él iba a ser vicefiscal general de la Nación, que me evitara problemas y que mejor cooperara con temas de interés del Gobierno”.

Para el exmandatario regional ese tipo de actuaciones “hacen en Venezuela y en Nicaragua”, por lo que cuestionó si “eso es lo que pretende hacer aquí”.

Frente a la denuncia, Zuluaga indicó que “todos los funcionarios públicos tenemos el deber y la obligación de acudir cuando seamos requeridos por los órganos de control. A mí no me da miedo”.

En ese punto, el exgobernador volvió con sus pullas a Petro: “No soy como usted que se inventa golpes blandos, golpes de Estado y rupturas institucionales porque investigan a su hijo, a su esposa o a sus funcionarios”.

Eso sí, aseguró también que la denuncia “es un tema de hace 10 años, en el que ya se pronunció la Fiscalía y la Procuraduría y dijeron que no había irregularidades. Pero estoy listo, presidente, porque tenemos que dar ejemplo. Como ya se lo dije una vez, y lo vuelvo a repetir: no nos va a amedrentar, presidente. No nos vamos a callar y seguiremos denunciando y hablando claro”.

Como actuaciones populistas calificó Zuluaga la presunta estrategia que estaría efectuando el Gobierno, según él, para silenciar a opositores: “Presidente, deje de hacer campaña sucia y trabaje. Necesitamos seguridad y verlos trabajando. Basta de populismos”, concluyó.