Boyacá Chicó vence a Alianza y consigue su segundo triunfo de local

El duelo entre Boyacá Chicó y Alianza FC tuvo lugar en el estadio La Independencia de la ciudad de Tunja. El resultado del encuentro entre ambos equipos concluyó con la victoria por la mínima diferencia sobre el equipo de la capital del Cesar.

Cabe destacar el estado de la grama del escenario deportivo, que se nota ha tenido un ostensible avance desde que comenzó la Liga. Las diferencias de la cancha de mediados de enero, cuando fue el primer partido en La Independencia, a hoy, son enormemente grandes y en últimas favorece el espectáculo y la integridad de los jugadores.

El partido parecía ser movido y enérgico por parte de sus protagonistas, ya que muy temprano, a los seis minutos del partido, hubo una anotación de los locales. Eduard Banguero, lateral izquierdo de Boyacá Chicó remató sobre el borde del área y envió el balón al ángulo superior izquierdo del arco, dejando sin opción al guardameta de Alianza, Carlos Mosquera.

Banguero había recibido un balón libre de su compañero Jacobo Pimentel, y aprovechó el espacio vacío para mandarlo adentro. Sin embargo, la jugada fue revisada desde el VAR por un supuesto fuera de lugar de Pimentel, que en efecto no estuvo habilitado, y posteriormente el juez del encuentro, Steven Camargo, anuló el gol de los locales.

En adelante se esperaba un partido que contara con las mismas acciones y peligro sobre los arcos de ambos equipos, cosa que no fue así, y el resto del primer tiempo tuvo pocas emociones. Quien tuvo más posesión del balón, y más generación ofensiva, fue Chicó, que tuvo un par de acciones que solucionó bien Mosquera.

En la segunda mitad, Chicó no se pausó y siguió tocando las puertas del arco defendido por Mosquera. Al 59′ llegó la anotación de los locales por intermedio de su delantero centro Wilmar Cruz, que tomó bien el centro de su compañero Michael Gómez para empalmar con su cabeza y convertir el gol para su equipo sobre el arco sur del estadio.

Alianza intentó atacar el arco del Boyacá Chicó con su delantero Michael Rangel, quien ingresó al segundo tiempo al minuto 67. Sin embargo, Rangel y sus compañeros no lograron generar peligro sobre los locales, y tuvieron que resignarse con una nueva victoria que los compromete en la tabla de posiciones, y en el descenso.

En la octava jornada del campeonato, Boyacá Chicó visitará a Fortaleza el viernes 23 de febrero a las 4:00 PM, mientras que Alianza recibirá a Independiente Medellín el sábado 24 de febrero a las 6:10 PM en el estadio Armando Maestre Pavajeau.