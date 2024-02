Pablo Peirano protege a Marcelo Ortiz: “Acá el responsable es el entrenador”

Independiente Santa Fe no pudo sumar en su visita al Hernán Ramírez Villegas luego de caer por la mínima diferencia ante el Deportivo Pereira, con un gol de penal convertido por Yesus Cabrera sobre el final del encuentro. La infracción la cometió Marcelo Ortiz, de manera irresponsable, pues fue sin disputa de balón y con una superioridad defensiva para el conjunto Cardenal.

Pablo Peirano, entrenador del conjunto capitalino, habló en rueda de prensa sobre el partido. Si bien aseguró que un detalle cambió el resultado, le restó responsabilidad al defensa argentino y la asumió él. Asimismo, se refirió a la labor de un jugador clave en la estructura como Hugo Rodallega.

“No, no, acá cuando pasan ese tipo de cosas el responsable es el entrenador, acá el resultado es 1-0 Santa Fe abajo, el equipo perdió y nada más. No voy a hacer un juicio a un jugador por una acción, estoy muy por encima de ese tipo de detalles, por supuesto que hay aciertos y errores, se aprende se avanza y vamos por lo que vi, sabíamos que era un partido a una pelota, pero acá el responsable es el entrenador”, contestó cuando se le preguntó si había responsabilidad de Ortiz.

El empate era un resultado parcial justo por cómo se había disputado el partido. “En ningún momento hicimos un cambio o una manera de con los mismos jugadores de replegar el equipo y buscar el empate, estábamos en tablas y lo estábamos mirando, estábamos nosotros más cerca que el equipo rival. Comenzamos muy bien el segundo tiempo, a ellos les generamos con la presión imprecisión también y nosotros avanzamos”, comentó el uruguayo.

Finalmente, sobre una dependencia a Hugo Rodallega, comentó: “Cuando Hugo sostiene la pelota y nos da una pausa ahí, nos da el crecimiento para que suban los volantes que van por fuera, cuando Hugo no contiene la pelota, el pase no le llega de buena manera; no es que Hugo no controle, él lo hace muy bien y de otra manera generamos mucho fútbol y también generamos por los costados, pero los centrales de Pereira lo marcaron bien”, concluyó.

Santa Fe volverá a jugar ante Junior el próximo miércoles en el estadio El Campín, un duelo de alto nivel de dificultad, aunque el equipo campeón de Colombia no ha tenido buen balance en su visita a la altura.