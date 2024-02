El ex presidente Santos firmó una carta en la que le llamó la atención a líderes mundiales

Juan Manuel Santos en la Cumbre de Seguridad de Múnich con el grupo 'The Elders'.

El ex presidente Santos está participando en el Consejo de Seguridad de Múnich junto con otros miembros del grupo ‘The Elders’, una organización internacional no gubernamental conformada por líderes globales, defensores de la paz y de los derechos humanos.

Este grupo está conformado por figuras como Harlem Brundtland, ex primera ministra de Noruega, Mary Robinson, ex presidenta de Irlanda y Ban-ki moon, ex secretario general de las Naciones Unidas.

Los integrantes firmaron una carta llamándole la atención a los líderes del mundo a que precisamente muestren liderazgo ante las nuevas amenazas. En la carta le recomiendan a los mandatarios principios de liderazgo como aportar soluciones a largo plazo, hacer políticas públicas que respetan la libertad y la igualdad, y a defender el derecho internacional para afrontar los desafios del mundo.