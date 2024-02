Cata Usme: Ni por el berraco me devuelvo sin estar entre las tres primeras de la Copa Oro

Colombia ultima detalles para debutar en la Copa Oro, torneo que servirá de preparación para la cita más importante del año, los Juegos Olímpicos París 2024. Las jugadoras de la selección nacional debutarán en el certamen ante Panamá el miércoles 21 de febrero a las 7:30 PM (hora Colombia).

Catalina Usme, referente del equipo, atendió a los medios en la rueda de prensa posterior al entrenamiento. La jugadora de 34 años sabe que si bien el objetivo grande son los Olímpicos, quieren ir también por el título de la Copa.

“Aunque la prioridad son los Olímpicos, para nosotros también es una prioridad la Copa Oro, o sea yo creo que hay que empezar a contagiar a esas peladas que vienen pidiendo cupo, a empezar a contagiarlas de la mentalidad de este equipo, así que no vamos a ir a participar ni por el berraco. La mentalidad del grupo estado de venir a ganar, yo no me quiero devolver sin estar entre los 3 primeros. Ni por el berraco”.

La delantera nacida en Rionegro, Antioquia, ve como primera tarea el incentivar a las jugadoras e inculcarles el sentido de pertenencia. “Yo creo que cualquiera que llegue acá tiene que empezar a contagiarse de eso. De la ambición de ganar, de la ambición de hacer cosas grandes, de la ambición de estar siempre puntuando en los primeros lugares. Así que, aunque haya jugadoras nuevas y no es el equipo completo que estuvo en mundial, yo creo que tenemos un equipo supremamente competitivo para ir a ganar.”

Asimismo, estuvo la defensa Daniela Arias, quien comentó de la energía que se transmite de generación en generación en el equipo nacional como un factor fundamental que desencadena en la identidad por la selección. “Si tú ves correr a Cata dentro del campo, ver correr a Daniela Montoya, a Carolina Arias, pues quién no se contagia. Tú vas a querer siempre lo mismo, entonces siento que vamos por muy buen camino y estamos dejando un gran ejemplo a las generaciones que vienen”, señaló Daniela.

El sentido de pertenencia: Catalina Usme

“Yo siempre he usado un dicho con ellas, y es que la mejor forma de transmitir algo o que te sigan es a través del ejemplo, no hay otra forma. Y yo pienso que las jugadoras de experiencia de este equipo transmiten es a través del ejemplo. A veces las palabras sobran, a veces se vuelve muy lindo hablando, pero a la hora de hacer no hace y la diferencia de este equipo es que todo el tiempo tienen un referente positivo para seguir, todo el tiempo”.

Las diferencias entre estilos de juego

“Pues yo creo que eso es algo que sin haber salido del país, yo creo que ya teníamos muy claro. Creo que el fútbol que acá no existe en otro país, el talento que acá no existe en otro país. Hablando de la conciencia, creo que en este equipo la que llega acá ha cambiado la mentalidad en la parte física, porque considero que es algo que nos había hecho falta en el pasado. En México el fútbol es muy físico. Allá se juega, pero digamos que su componente fundamental en la parte física es un fútbol de ida y vuelta todo el partido, entonces digamos que la diferencia más marcada es que acá se juega mucho. Acá siempre se pone como primero el balón, allá no allá siempre va a primar la parte física”.

El peso que conlleva representar al país

“La responsabilidad la hemos tenido siempre. Y esa presión la hemos tenido siempre. Antes era porque no tenían los ojos sobre nosotras, pero sí sabíamos que teníamos que sacar el fútbol femenino adelante y era una prisión peor porque sabíamos que dependía de nosotras que voltearan a mirarnos, y eso es peor. Ahora que todo Colombia tiene los ojos encima, nosotros es maravilloso porque eso es energía y la energía contagia. Cuando no teníamos a nadie encima, sabíamos que contábamos con la energía de quién, pues de la familia y ya. Pero ahora tenemos una responsabilidad inmensa con todas esas niñas que venían detrás de nosotros queriendo vivir de eso”.