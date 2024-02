Armada neutraliza artefacto explosivo en zona rural de Morroa, Sucre

Sincelejo

Hombres de la Armada de Colombia ubicaron y neutralizaron un Artefacto Explosivo Improvisado de alto poder, que se encontraba enterrado en una vía altamente transitada por pobladores del área rural del municipio de Morroa – Sucre.

Según la armada, el artefacto que llevaba varios años enterrado ponía en peligro la vida de sus habitantes y de los integrantes de la Fuerza Pública que hacen presencia en esta parte del país.

Las tropas del Batallón de Infantería de Marina No. 14, adscritas a la Brigada de Infantería de Marina No. 1, llegaron hasta el sector conocido como el Oriente, donde gracias al empleo de binomios caninos antiexplosivos, ubicaron el artefacto explosivo tipo cilindro, que en su interior contenía 33 kilogramos de ANFO, explosivo de alto poder usado principalmente en la industria de minería y demolición.

De acuerdo con las indagaciones preliminares efectuadas por personal del Equipo de Explosivos y Desminado - EXDE de la Brigada de Infantería de Marina No.1, el explosivo llevaría varios años enterrado en el lugar y su radio de alcance sería de aproximadamente 20 metros.

El material fue destruido de forma controlada por personal experto de la Institución Naval y de la Policía Nacional.