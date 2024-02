Baldomero Perlaza cuenta por qué decidió venir al Medellín y rechazar otras ofertas

Baldomero Perlaza, volante de 31 años, es uno de los fichajes más importantes del Independiente Medellín en este mercado de pases y poco a poco se ha ido ganando un lugar en el once titular del técnico uruguayo Alfredo Arias. El volante habló con El Alargue de Caracol Radio. Perlaza se refirió a cómo se dio su llegada al equipo y por qué decidió volver a Colombia y no aceptar las ofertas del futbol internacional.

Inicialmente, empezó a explicar cómo se dio su llegada al DIM, “Se venía hablando hace mucho rato, desde el año pasado, habíamos tenido varias conversaciones. Bueno, por temas que ya se le escapan a uno de contrato y todo eso, no se había podido llegar a un acuerdo, pero por fin este año ya gracias a Dios se pudo dar la oportunidad, se llegó a un acuerdo con Colón, el equipo donde estaba anteriormente, y la verdad que estoy muy contento de estar en Medellín”.

Baldomero Perlaza, un hombre muy asociado a Atlético Nacional, pues tuvo un buen paso reciente por el club verdolaga, donde jugó 98 partidos, anotó 13 goles y ganó una Copa Colombia. Al ser cuestionado por qué no volvió a Atlético Nacional, respondió: “sí, hubo acercamientos, pero nunca se pudo llegar a un acuerdo, y en ese tema si ya no puedo hacer nada”.

¿Cómo es su relación con el técnico Arias y qué le pide dentro de la cancha?

“Estoy muy contento de participar, de poder aportarle al equipo, contento porque el profe Arias era una de las personas que más quería que yo llegara, me quería en su proyecto, y eso para uno como jugador es muy importante. Es un hombre que sabe muy bien sobre su oficio, por ahí lo que sabemos, que soy un jugador que me gusta llegar mucho al área, y tengo las dos funciones, atacar y defender. El profe ya me conocía hace rato y muy feliz de que él me haya dado la oportunidad de estar acá, y por supuesto que venimos a seguir aprendiendo y creciendo”.

Baldomero Perlaza destacó con Independiente Santa Fe y con Atlético Nacional, mostrando un gran nivel que lo llevó a dar el salto al futbol internacional, por esto se le preguntó sobre cuánto faltaría para ver de nuevo su mejor versión, esto fue lo que dijo, “Bueno, pues ahí nos vamos acoplando. Es la idea, a uno todo se lo da, es los partidos, y con los compañeros ya estamos tratando de tener una identidad. Que también conozcan sobre mis movimientos, lo que me gusta, yo saber lo que les gusta a ellos también y todo eso es lo que va haciendo el complemento, y me voy adaptando muy bien a todo eso”.

¿Cómo le fue en su paso por el futbol argentino?

“Muy contento, porque siempre recibí el mayor respeto de todos ellos, la verdad que una experiencia muy linda para mí, se portaron súper conmigo, y la verdad que esas son cosas que uno le agradece a la vida y al futbol, son experiencias para la vida y me sirvió para seguir creciendo”. Sentencio Perlaza.

¿Tuvo posibilidades de quedarse en Colón o en otro equipo en Argentina?

“Posibilidades había bastantes, pero me llamo mucho la atención el proyecto que tenía el Medellín, de lo que querían para el futuro, como te digo, se venía hablando desde hace rato y gracias a Dios se concretó, y va a ser muy feliz estar acá”. Finalizó el futbolista colombiano.