Jersson González: “Peirano me dice que juegue desnudo, que juegue libre”

Jersson González, atacante de 22 años y quien ha venido siendo de los puntos más altos en Independiente Santa Fe en este inicio de temporada, donde ya suma 3 asistencias y se ganó de a poco la confianza del director técnico argentino Pablo Peirano, habló en El Alargue de Caracol Radio. González se refirió a su buen momento con el cuadro Cardenal, las cosas que debe mejorar y no dudó en elogiar a Hugo Rodallega y Daniel Torres.

“Son gajes del oficio, en este deporte, si se siente ese plus cuando crees que puedes dar más, no existe ahogo, no existe nada. En todo el partido teníamos sometido a Cali, y teníamos esa frustración de que no llegaba el gol, pero era tan bueno el juego que estábamos haciendo, la hinchada toda apoyando que hacía que no hubiera cansancio” comenzó sentenciando González sobre la victoria sobre 1-0 conseguida frente a el Cali.

Jersson fue el encargado de dar el pase del tanto a Rodallega, sobre lo cual, se mostró agradecido. “Agradecido porque fue el minuto 85, donde me salió esa jugada, esa calidad de gol y bueno, sacamos los 3 puntos”.

¿Con quién se siente más cómodo en la cancha?

“En la posición que ahora me pone el profe, primero esa conexión con el medio campo, los volantes de primera línea, con Dani, con Zuluaga, Yilmar. Y ya la otra faceta que es donde debo conectar con Hugo Rodallega para no dejarlo tan solo. Pero efectivamente me siento más cómodo con el goleador, con Hugo”.

¿Cómo fue la jugada del gol, el Cali tuvo compromiso?

“Sí, total, la verdad el Cali en ese momento, pues últimos minutos del partido, y ya estaba muy replegado, y yo recuerdo que cogí el balón casi en la mitad de la cancha, pero nadie me salía, que pasaba. Ellos estaban emparejados uno a uno con nuestro equipo, entonces al no ver a quién entregarle el balón, por eso me jugué por esa individualidad. Vi a Perlaza, pero decidí ir directo al arco, y fue confuso porque hago la jugada porque le centro a Hugo, pero Fabián Ángel me la corta y me vuelve a quedar a mí, y después hago la pared con Daniel Moreno con la rodilla. Y ya posteriormente esa jugada está calcada, yo doy el pase atrás y Hugo con sus buenos movimientos conecta y bueno se pudo concretar el gol”.

¿Siente que jugar con Hugo Rodallega lo ha ayudado a crecer?

“Total, Hugo es un referente, no solo para el equipo, yo lo admiró a él y yo lo alimento del gol. Le he podido aprender mucho. En este grupo se ve esa unión en la que todos estamos para el mismo lado, y que tenemos jugadores rápidos explosivos y eso también me ayuda a potencializarme. Y teniendo un 9 o un goleador como Hugo es mucho más fácil, uno como extremo tener esa asociación. Los movimientos, sus distracciones, sabe uno ya a donde tirarle el balón”.

Así mismo, también habló del tuit que publicó Rodallega en la derrota en casa frente al Bucaramanga por la fecha 4 de la liga colombiana, esto fue lo que dijo: “Son cosas que en el futbol siempre pasan, son cosas de camerino, Hugo es líder, Daniel, los grandes. Siempre Hugo toma la vocería. En ese partido con Bucaramanga corrimos, luchamos, se buscó por todos los medios, pero lo perdimos, miramos toda la semana el porqué, entonces siempre hay que dar un poquito más par que no pasen ese tipo de cosas y más estando de local”.

¿Qué le ha cambiado Peirano para mejorar su juego y tener el nivel de hoy?

“Bueno, muy agradecido con el cuerpo técnico, él me da la libertad, me dice que juegue desnudo, que juegue descalzo, que no tenga miedo a perderla, que no tenga miedo a nada, que él me da la autorización de ser libre, de ir a un lado de ir a otro. En cambio, que anteriormente mi juego era solo por la banda y una que otra vez hacia diagonales hacia el centro, pero no tenía calcado jugar por dentro, interiorizar, entonces más que todo es eso que juegue libre, que me mueva por donde quiera. Y eso le da un punto a favor al equipo, como decía al inicio sacar el balón limpio y como tenemos buenos extremos y rápidos. Que era lo que antes nos faltaba y que el delantero siempre quedaba solo, lo que él quiere es que lo acompañe, que Hugo venga y que yo por mi velocidad ataque el espacio que él me está dejando, puntualmente eso que juegue libre”.

¿Qué debe corregir para lograr ir pronto al exterior?

“He ido madurando, y para mí en la vida palabra clave es el proceso, así uno este haciendo las cosas bien, de ese bien se puede potencializar muchas cosas más. Entonces sería ese granito más en cuanto a la toma de decisión, la definición. En el día a día trabajo para llegar a conseguir eso, soy un jugador con muchas características buenas, pero también hay cosas que debo reforzar. Tengo que aprender a tomarme esos segundos, milisegundos en el campo, cambiar ese chip al tomar mejores decisiones, pero partido a partido siempre me ha quedado una o dos que no resuelvo bien, entonces debo cambiar eso”, finalizó el jugador del equipo bogotano.