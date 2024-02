Túnel de La Línea podría cerrar debido a dificultades en el presupuesto del mantenimiento

Armenia

La Cámara Colombiana de la Infraestructura alertó que la liquidación del presupuesto general de la nación del año 2024 pone en riesgo los recursos para proyectos del Invías como es el del Túnel de la Línea.

A través de un comunicado señalan que el Invías no puede licitar el mantenimiento periódico de todas las carreteras nacionales no concesionadas, porque no cuenta con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), requisito indispensable para abrir las licitaciones. Agregan que lo anterior podría llevar a suspender el tránsito por importantes corredores viales, como el cruce por el túnel de La Línea, cuyo contrato vence el próximo mes de marzo.

Le puede interesar: Un tramo de la vía La Línea en el sector Quindío se hunde, Invías anuncia intervención

Al respecto el presidente de la veeduría del proyecto Cruce de la Cordillera Central, el ingeniero Uriel Orjuela evidenció su preocupación puesto que el mantenimiento es primordial para garantizar la seguridad vial.

Sostuvo que el llamado al gobierno nacional es hacer los esfuerzos para establecer la operación sin mayor dificultad. Dijo que el tramo de Cajamarca- Calarcá es especial porque en algunos puntos críticos requiere constante mantenimiento.

Consultamos al gobernador del departamento, Juan Miguel Galvis quien lamentó la situación puesto que los recursos no quedaron garantizados por parte del estado. Extendió un llamado al gobierno nacional para reconsiderar el presupuesto general de la nación con el fin de no afectar la operatividad de importantes vías como es La Línea. Fue enfático en afirmar que el corredor es indispensable para el transporte de carga lo que aumenta la dinámica económica del país.

Play/Pause Gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis 00:37 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://caracol.com.co/embed/audio/508/1707994861449/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Desde la entidad gremial también advierten que los empleos están en riesgo porque la no liquidación del presupuesto impide la contratación de cerca de 1000 contratistas de prestación de servicios en la ANI y el Invías, quienes no están vinculados desde el pasado mes de diciembre.