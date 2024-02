Rusia asegura que no está buscando ubicar armas nucleares en el espacio

Rusia consideró el jueves “infundadas” las informaciones de la prensa estadounidense sobre un proyecto de Moscú de colocar armas nucleares en el espacio, evocando un “truco” de Washington para hacer adoptar la ayuda bloqueada a Ucrania.

Moscú había negado durante semanas querer atacar Ucrania, pero lanzó un asalto de gran magnitud el 24 de febrero de 2022.

Altos funcionarios estadounidenses anunciaron el miércoles que Estados Unidos se enfrenta a una nueva y “grave amenaza” para su seguridad, y luego los medios de comunicación afirmaron que se trata de un proyecto de Rusia para desplegar un arma nuclear antisatélite en el espacio.

“Repetimos constantemente que no responderemos a las diferentes acusaciones infundadas. Si hacen declaraciones deberían ir acompañadas de pruebas”, dijo a las agencias de prensa rusas el viceministro de Asuntos Exteriores Sergéi Riabkov.

“Esto se inscribe en la tendencia de los últimos diez años en que los estadounidenses se dedican a invenciones malévolas y nos atribuyen todo tipo de acciones o de intenciones que no les convienen”, añadió.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que se trataba de un “truco” de la Casa Blanca para presionar al Congreso de Estados Unidos para que aprobara un paquete de ayuda de 60.000 millones de dólares para Ucrania, bloqueada desde hace varios meses.

“Está claro que la Casa Blanca intenta animar al Congreso a aprobar la ley de finanzas, es evidente. Veremos qué truco usará la Casa Blanca”, dijo Peskov citado por las agencias de noticias rusas.

Según la cadena estadounidense ABC y el periódico New York Times, que citan a responsables anónimos, el supuesto proyecto ruso no es más que una fase de desarrollo y no constituye una amenaza inmediata.