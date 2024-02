Juan Román Riquelme habló con contundencia sobre Frank Fabra tras ser silbado

Las críticas por parte de la afición de Boca Juniors a Frank Fabra son cada vez más vehementes. Los silbidos y cuestionamientos hacia el colombiano ya pasaron la frontera y ahora se repiten con frecuencia en La Bombonera, la que ha sido su casa por 9 años.

La más reciente pitada que se llevó el antioqueño fue cuando ingresó sobre el final del partido en el empate sin goles contra Defensa y Justicia. La afición le cobra con dureza los errores que comete, pero sobre todo, el hecho de haberse hecho expulsar en el tiempo extra ante Fluminense en la final de la Copa Libertadores con el partido empatado.

Lluvia de silbidos para Fabra en La Bombonera.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/cedjzjbMnZ — SportsCenter (@SC_ESPN) February 11, 2024

Sin embargo, Fabra cuenta con un respaldo enorme: el del presidente de la institución, Juan Román Riquelme. El ídolo del club habló en entrevista con TNT Sports y ahí se le preguntó por la situación del colombiano y la de Pol Fernández, otro resistido por la hinchada.

“Lleva 9 años en el club, sabe muy bien que lo queremos mucho y si se ponen a pensar, empezó a ser titular cuando llegamos nosotros al club. Antes no jugaba, jugó poco, terminó haciéndolo (Lucas) Olaza. No era titular como fue con nosotros”, comenzó diciendo Riquelme.

Por su parte, recalcó que los hinchas le cobran los errores que comete y al no ser un jugador mediático, no se le reconocen los aspectos positivos. “Lo que tiene es que los errores se los hacen pagar mucho y las cosas buenas que hace no se las festejan tanto porque no le gusta andar mucho en la tele. Pero es un jugador que queremos, sabemos que comete errores como todos, pero que quiere mucho a nuestro club y confiamos en él”, dijo.

“Tiene un tema que es de esos jugadores únicos, y hace que te quieran mucho o por momentos hay otros a los que no les gusta”, agregó al respecto.

Finalmente, destacó algunas acciones puntales de Fabra con el club: “Cuando hace un gol como contra Central en cancha de Vélez uno dice de dónde salió, o como el que hizo ante Gimnasia en cancha de ellos, los dos en torneos que ganamos. También con Tigre la clava en un ángulo y hace un gol de otro partido en la final”.

De lo que va de la Liga, Fabra solo ha actuado como titular en dos de los cinco partidos que disputó el equipo, siendo Lautaro Blanco el titular en los tres restantes. Por su parte, en las nueve temporadas en el conjunto Xeneize, ha disputado un total de 227 compromisos (213 como titular) contribuyendo con 14 goles y 27 asistencias.