Frank Fabra se pronunció con contundente mensaje tras recibir silbidos de hinchas de Boca

Frank Fabra llegó a Boca Juniors hace casi 8 años y desde entonces su relación con la hinchada nunca estuvo en un estado tan crítico como el que parece atravesar ahora. El disgusto de la afición con las presentaciones del colombiano comenzó a incrementar en la última temporada y tuvo un momento clave: la expulsión en la final de la Copa Libertadores ante Fluminense en el tiempo extra cuando el juego estaba 1-1, algo imperdonable para los seguidores, que le reprocharon su conducta infantil.

La última actitud en contra de la afición hacia el antioqueño fue en el juego que terminó empatado 1-1 ante Sarmiento Junín en el Nuevo Gasómetro, escenario en el que está haciendo de local Boca por remodelaciones en La Bombonera. El nombre de Frank Fabra fue silbado como nunca antes cuando fue anunciado en el megáfono del estadio, así como en algunas oportunidades cuando tocó el balón. También hubo gestos de descontento contra Pol Fernández, Jorman Campuzano y en redes sociales, hacia Edinson Cavani.

#AHORA - SILBIDOS PARA FABRA EN LA PREVIA DE BOCA VS. SARMIENTO. pic.twitter.com/auSYn1ffJ6 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 1, 2024

Frank Fabra y su mensaje en las redes sociales

El futbolista de 32 años publicó en su cuenta de Instagram un fragmento de la biblia, en el que si bien no fue directo, dijo mucho sobre el hecho de reponerse de la situación actual. “El verdadero guerrero no abandona la batalla, sufre, llora, ríe y no vuelve atrás, cae, se levanta confiado en que Dios le dará la victoria”, fue el mensaje.

El año para Fabra tampoco parece esperanzador, pues si bien anteriormente el club trajo a Marcelo Saracchi, que está lesionado, el último en llegar fue Lautaro Blanco, lo que significa más competencia para el ex Independiente Medellín.

El futbolista de la Selección Colombia, con contrato vigente hasta diciembre de 2025, cuenta el respaldo de Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, e incluso del nuevo entrenador Diego Martínez, quien ya lo ha puesto como titular en los dos partidos oficiales que disputó la institución y estará disponible para el duelo ante Tigre.

Eso sí, él y, en líneas generales, el equipo, deberán mejorar sus presentaciones, pues la afición está con sed de triunfo y no parecen aguantar una decepción más.