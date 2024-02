Dramática situación en la cárcel Modelo por falta de alimentos

Cúcuta

Una grave malestar reina en la población carcelaria que se encuentra recluida en la cárcel Modelo de Cúcuta ante el incumplimiento del operador responsable del suministro de alimentos a los internos y que están en una emergencia alimentaria.

Los familiares de los reclusos advirtieron en Caracol Radio que “la situación es traumática, no hay quien responda, ni de cumplimiento al responsable de este contrato, ellos si reciben un alimento no reciben más y en precarias condiciones, es lamentable lo que ocurre, nadie dice nada”.

Advirtió que “las personas que están allí están pagando condenas por algo que no debieron hacer, pero son humanos, son gente que no merece vivir esto, y que están en una emergencia alimenticia. Los familiares están ingresando comida porque desde hace dos días no reciben comida por ningún lado”.

“Esos hombres están que se comen vivos, a los vecinos les da miedo que haya un amotinamiento, que se generen disturbios, fugas, es terrible que la situación se complique, no sabemos que pueda pasar con este panorama” puntualizó.