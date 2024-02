Corte Constitucional: Magistrado Reyes Cuartas destacá su papel como defensor de la Constitución

El magistrado Jose Fernando Reyes, en diálogo con Caracol Radio, resaltó la importancia de la Constitución como una guía fundamental y destacó el papel esencial de la Corte Constitucional en garantizar que se cumplan las promesas y principios consagrados en esta.

Además, subrayó el papel crucial de este órgano como árbitro imparcial para evitar excesos en cualquier poder público y mantener el equilibrio.

Ante el panorama de un gobierno que promete cambios significativos, el magistrado enfatizó que cualquier transformación debe realizarse dentro del marco constitucional existente, respetando sus principios fundamentales y promoviendo la colaboración entre los diferentes poderes del Estado.

Respaldo a los cambios dentro del marco constitucional

Reyes Cuartas aseguró que es posible realizar cambios dentro del marco constitucional existente y que la Corte no está para obstaculizarlos, sino para ampararlos, siempre y cuando se respeten los principios y valores constitucionales.

“Por supuesto, con la Constitución que tenemos es absolutamente posible llevar a cabo cualquiera de las promesas constitucionales e incluso cualquiera de los planes y programas que prometió el presidente en función”, aseguró.

Ejemplo de la Guajira

Reyes mencionó el caso de la Guajira, donde la Corte declaró inexequible un decreto presidencial que buscaba mejorar las condiciones de vida en la región. Afirmó que, aunque es necesario cambiar la situación en este departamento, la forma en que se intentó hacerlo no fue la adecuada.

“Yo sí quisiera conocer un solo colombiano que no esté de acuerdo en que las condiciones de la gente de la Guajira tienen que cambiar. Creo que no hay ni un solo colombiano que diga no. La cuestión es cómo realizarlo. Entonces, lo que al final concluimos es que el presidente escogió una vía que a nosotros nos pareció que es incorrecta y por eso dijimos, no puede ser”, indicó.

Controversia sobre las regalías del petróleo

El magistrado también reconoció la frustración del presidente por la decisión de la Corte sobre la deducibilidad de las regalías del impuesto de renta en la industria del petróleo, pero afirmó que es posible encontrar otras vías para obtener recursos sin vulnerar la Constitución.

“Yo pienso que el presidente tiene derecho a sentir frustraciones, esto recorta recursos públicos importantes...”

Respaldo a las decisiones de la Corte

En referencia a las decisiones recientes de la Corte Constitucional que han generado controversia, el magistrado reafirmó que las sentencias del tribunal deben respetarse y no pueden generar retaliaciones. Destacó que la creatividad y la imaginación deben ser empleadas para encontrar soluciones a los problemas que surjan, siempre dentro del marco constitucional.

“Las decisiones de la Corte deben respetarse. Nuestro trabajo es defenderla y garantizar que todos se sujeten a ella, sin excepción”, añadió.

Además, el magistrado hizo un llamado al respeto y a la colaboración armónica entre los poderes públicos y afirmó que la Corte no está para obstaculizar el cambio social que el gobierno y la ciudadanía quieren, sino para garantizar que se haga dentro del marco constitucional.

“La Corte no está para torpedear ni para atravesarse en ninguna clase de intención pública de cambio social. Al revés, creo que la aplaude y la tiene que amparar. La cuestión es que está evidentemente claro que cualquier transformación social, que cualquier cambio, desarrollo o plan que se pretenda desarrollar, siempre tiene que pasar por el tamiz de la Constitución”, dijo.

Agenda de la Corte

Por último, el magistrado Reyes Cuartas compartió algunos objetivos de la Corte para el año en curso, incluyendo la continuación de la modernización del tribunal y el abordaje de temas importantes como los derechos de los niños, la equidad de género y la violencia basada en género. También resaltó la importancia de la pedagogía judicial y el diálogo con la sociedad civil en la promoción de los valores constitucionales.

“Tenemos una gran agenda por delante. Seguiremos trabajando para modernizar la Corte y abordar los desafíos más urgentes de nuestra sociedad, siempre en defensa de la Constitución y los derechos fundamentales de todos los colombianos.”