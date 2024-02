Hasta nueva orden de Margarita Cabello se reanudará juicio contra Canciller

JUDICIAL

Hacia las 12 del día se suspendió el juicio disciplinario en contra del canciller Álvaro Leyva ya que el abogado defensor del funcionario Yefferson Dueñas, presentó una recusación en contra del procurador Ernesto Jesus Espinosa quien lidera este juicio, por enemistad grave contra el gobierno nacional.

Sobre esto argumenta que el procurador a través de sus redes sociales hizo trinos en contra del gobierno actual, por ejemplo, uno en el que dice:

“Que Gustavo Petro sea presidente #medamiedo”.

Fue entonces por esto y otros señalamientos que el abogado de Leyva lo recuso.

A pesar de esto, el procurador Espinosa señaló que no puede aceptar que lo señalen como activista político y declaró infundada está recusación.

" Debo ser enfático y categórico, no puedo aceptar que se tilden o que se me impute o que se me señalen como activista político. Jamás he militado en un partido, en un movimiento, nunca he sido inscrito para un cargo de elección popular. Mi trayectoria profesional ha estado marcada en el ejercicio de mi profesión como abogado independiente y en la academia como docente y conferencista en Derecho Disciplinario”, dijo el procurador.

Por esta razón quedó suspendida la diligencia y aseguraron que la recusación será enviada al despacho de la procuradora Margarita Cabello quien será la responsable de agendar el próximo juicio disciplinario.