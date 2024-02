Diego Herazo sobre apodo del ‘Lukaku colombiano’: “Me gusta que la gente lo disfrute”

Diego Herazo, delantero colombiano que debutó con San Lorenzo de Argentina este martes, habló con El Alargue de Caracol Radio sobre lo que fue su estreno con el equipo de Almagro. Herazo se refirió, entre otras cosas, al apodo que ha recibido de parte de la prensa de ese país, quien lo ha bautizado como el ‘Lukaku colombiano’.

Sobre su estreno con el club, en el empate 1-1 en casa ante Estudiantes, comentó el jugador chocoano: “feliz por haber debutado, nos quedamos con un empate, pero feliz por el debut y por lo que se hizo”.

Herazo explicó cómo se dio todo. “Llegué ayer, hice exámenes médicos, no tenía entrenamientos con el grupo, solo conocí a los compañeros en la cena ayer en la noche y hoy llegó el transfer, pude ir al banco y tuve la posibilidad de debutar”.

Al respecto, añadió el jugador de 27 años: “todo fue súper rápido, no tenía entrenos ni nada, conocí a los compañeros en la cancha, jugando. Gracias a Dios hice las cosas bien y me sentí bien”.

Y reveló sobre lo que pudo hablar con el técnico Rubén Darío Insua: “Llegué ayer, en la noche me vi con el profe en la cena. Hablamos un poco, me dijo que si llegaba el transfer me quería tener en el banco. Pensé que si jugaba, jugaba 10 o 15 minutos porque estaba recién llegado, pero él siempre me dio esa confianza, quería que fuera feliz, que disfrutara del fútbol argentino y quería que fuera feliz aquí en el equipo, que había un grupo muy maravilloso de jugadores excelenes y grandes personas, y que me harían sentir feliz en casa”.

Herazo ha sido bautizado por la prensa de Argentina como el ‘Lukaku colombiano’, sobrenombre que asume con gusto. “Eso es normal en el fútbol, en lo personal me gusta que la gente lo disfrute. Yo me siento tranquilo, trato de dar un buen espectáculo y que la gente lo disfrute”.

En San Lorenzo se encuentra con varios jugadores del país, entre ellos Jhohan Romaña, con quien dijo haber hablado antes de llegar al club. “Tengo una relación muy cercana con Romaña, porque jugué con él, me habló muy bien del club y me motivó que viniera. Siempre había querido jugar en el fútbol argentino, un fútbol que me gusta”.

“Para mí es un sueño venir al fútbol argentino, salir de Colombia, llegar a un equipo tan grande como es San Lorenzo, aquí en Argentina y en toda Sudamérica. Disfrutar día a día de todo, de la ciudad, del equipo, la gente, prepararme día a día para dar lo mejor de mí y hacer las cosas bien”, agregó sobre este traspaso.

Entretanto, de su partida del Tolima, comentó: “yo en Ibagué fui feliz a pesar de las críticas, eso es normal en el fútbol. La hinchada siempre me respetó y yo hice goles, que fue lo importante, hice un buen torneo con el equipo, y siempre voy a estar agradecido con el Deportes Tolima y con su hinchada. Siempre me trataron bien, siempre me hicieron sentir como en casa. Muy feliz y agradecido con ellos”.

“Eso es fútbol, el fútbol es así, un día te toca y otro no. Nosotros hicimos todo por llegar a la final, perdimos los últimos dos partidos, en el fútbol se gana y se pierde, solo queda campeón uno, toca levantar cabeza y seguir trabajando, hay un gran grupo y sé que tienen todo para llegar a la final y quedar campeones”, recordó sobre la eliminación del equipo en cuadrangulares.

Finalmente, resaltó lo que lo ayudó su etapa en Millonarios en su carrera deportiva. “El paso por Millonarios en mi carrera fue súper importante, con el profe Gamero, súper bien. Los hinchas siempre me respetaron y me trataron súper bien. Como un equipo grande, no tengo que quejar del equipo, de los hinchas ni del profe. Fue un paso súper importante en mi carrera”.