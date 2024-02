Van 17 casos de dengue y 3 de malaria reportados en La Virginia

Pereira

A pesar de que las autoridades en salud de La Virginia aseguran que no tienen casos propios de dengue y malaria, si cuentan con pacientes que llegan desde otros territorios, razón por la que ponen en alerta al sistema de salud y dan inicio a los programas de prevención del cultivo de vectores que aumenten el riesgo de contagio en la población.

De acuerdo con Bibiana Vera Caro, subsecretaria de Salud Municipal, los 17 casos de dengue registrados en el territorio provienen de municipios y sectores vecinos, por lo que se debe tener presente que la prevención es fundamental para reducir el riesgo de contagio en la región.

“Con la Unidad de Gestión Ambiental y la empresa de servicios públicos, hemos realizado capacitaciones para prevenir la proliferación del dengue e iniciamos una jornada de limpieza por el sector de la plaza; frente a los casos de malaria, tenemos tres casos notificados, se les hizo seguimiento y se detectó que proceden del corregimiento de Caimalito. El sector de la Madre Vieja es un depósito de agua estancada sucia, el mosquito se reproduce en aguas limpias y por la concentración de basura y aguas limpias que se depositan en llantas, por lo tanto, la Madre Vieja no tiene que ver para la proliferación del mosquito. Quiero invitar a la comunidad para que no depositemos basuras en zonas alejadas del municipio o a orillas de los ríos y dentro de las casas para que tapemos los recipientes de agua para que no se genere la reproducción del mosquito”, explicó la funcionaria.

Por esta razón continuarán con las visitas a los barrios y establecimientos comerciales en donde se hace la recolección de inservibles buscando erradicar los criaderos del mosquito transmisor.

Además, piden a la comunidad que revise sus viviendas y mantenga tapados los reservorios de agua, evite los puntos donde se puedan estancar líquidos e informe a las autoridades si detecta algún punto en donde se pueda haber reproducido el vector.