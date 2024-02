¿Qué pasa si le da leche a un gato? Esto dicen los expertos

Gracias a las grandes publicidades, caricaturas y comerciales de televisión, es normal suponer que los gatos pueden tomar leche sin problema, por lo que una de las reacciones que se pueden tener al adoptar o encontrar un gato es darle este alimento, pero ¿qué tan bueno es para ellos?

Diferentes expertos han hablado de la diferencia entre los gatos cachorros y los gatos adultos, por lo que para saber qué tan bueno es que tomen agua se debe entender primero cómo funciona el organismo de los felinos.

¿Qué pasa si le da leche a un gato?

Según el sitio ‘Experto Animal’, el sistema digestivo de los gatos cachorros es más sensible y menos ácido que el de los adultos, por lo que se deben alimentar de la leche materna, cuando es difícil que esto pase no se recomienda dar leche de vaca porque “la composición es distinta a la leche materna y, por tanto, el animal no estaría recibiendo los nutrientes, los lípidos y las proteínas que necesita”.

Los expertos de la veterinaria española ‘Tu Can’, aseguran que, si se alimentan regularmente a los gatos con leche de vaca, puede con el tiempo volverse perjudicial. “Cuando estos no pueden digerirla, la leche se fermenta en el intestino del animal ocasionándole molestias y causándole problemas gastrointestinales o sobrepeso, entre otras afecciones”, aseguran.

Cuando los gatos son adultos no pueden digerir la lactosa y la leche puede causarles problemas digestivos. Al igual que los seres humanos, pueden ser intolerantes o alérgicos a la lactosa.

¿Cuáles son los síntomas de la intolerancia a la lactosa?

Los gatos adultos pierden la capacidad de digerir la lactosa, el azúcar presente en la leche, así que su consumo puede causar:

Hinchazón estomacal

Diarrea

Vómitos

Gases

Dolor abdominal

Pérdida de apetito

¡OJO! Esto no quiere decir que no se les pueda dar jamás, desde ‘Tu Can’, explican que se puede, pero de forma ocasional, eso si en pocas cantidades al inicio para saber qué reacciones tiene su organismo.

“Una buena cantidad para brindar estos productos a nuestros felinos es unas 2 o 3 veces a la semana, si se le proporciona más puede traer consecuencias”, resaltan.

Como alternativas a la leche están el agua, el alimento húmedo o el caldo de pollo o carne sin sal.

¿Cómo saber cuánto un gato esta en sobrepeso?

La red de clínicas veterinarias en España y Portugal Kivet creó unas tablas de condición corporal para que los dueños puedan identificar fácilmente si su mascota está con sobrepeso. En caso de tener un gato verifique lo siguiente: