Firman convenios para garantizar PAE y transporte escolar en el Tolima

Tolima

La gobernadora del Tolima Adriana Magali Matiz lideró la firma de convenios con 45 alcaldes del departamento, con el fin de garantizar el transporte escolar a estudiantes de todos los planteles educativos desde el primer semestre.

Según Matiz este convenio busca beneficiar a miles de estudiantes eliminando de esta forma, las barreras geográficas que a menudo dificultan su acceso a la educación.

“Cuando llegué a la Gobernación con la idea de que teníamos que hacerlo en el primer semestre me decían que no se podía hacer, que era imposible que nosotros lográramos hacer el tema del transporte escolar en el primer semestre y no hay nada imposible, sólo se necesita la voluntad para hacerlo y ponerse en los zapatos de los demás”, sostuvo Matiz.

Así las cosas, con una inversión de $14.309.462.963 millones de pesos propios, aprobados por la Asamblea del Tolima, los estudiantes del departamento tendrán la posibilidad de llegar a sus instituciones educativas desde el primer semestre del año.

“Siempre recibíamos quejas de parte de los municipios porque no se podía contratar o era muy engorroso el trámite. Esta ordenanza dio la prioridad para que en el primer semestre se arrancara desde ya con la alimentación y transporte escolar. Es una bandera muy importante que llevó la Gobernadora”, destacó la diputada Yully Porras.

Es importante mencionar que los convenios abarcan rutas desde zonas urbanas hasta comunidades rurales, contribuyendo así a la equidad educativa en el departamento.

La firma de estos convenios se realizó en el centro de convenciones Alfonso López Pumarejo.