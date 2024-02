Defensoría del Pueblo hará un censo de casos de desnutrición en cárceles de Bucaramanga

Bucaramanga

Para este viernes 16 de febrero el defensor del Pueblo de Santander, Rodrigo González Márquez, convocó una reunión para solicitar las cifras exactas de los casos de desnutrición registrados en la cárcel Modelo de Bucaramanga.

Esto después de la primera muerte del año en el centro penitenciario por un caso grave de desnutrición. El interno del patio 3 de la Modelo al parecer murió por un descuido médico y fue hospitalizado por varios días en la UCI, hecho que fue reprochado por el defensor del pueblo regional.

“Antes nos reuníamos todos los últimos miércoles y jueves del mes con los operacios y defensores de derechos humanos, para verificar esta situación que veíamos crítica. Nos preocupa que no existe una enfermera de tiempo completo en la Modelo, no existe una nutricionista permanente. Una persona es atendida de manera virtual, y cuando se presentan enfermedades contagiosas o tuberculosis son limitados a consumir solo lo que el operario les da”, señaló González Márquez.

Resalto que es importante la sinergia entre el operador de salud y de alimentación no solo en la Modelo, también en la cárcel de máxima seguridad de Palogordo. “Si no existe el riesgo es muchísimo, son varios, el numero es elevado. Hemos convocado el viernes a las 9:00 a.m. un espacio con el director del Inpec, la Procuraduría Provincial, Secretaría de Salud y Uspec. Esto no es algo nuevo. No existe un censo y es lo que vamos a solicitar”.

Ya que desde el año pasado no se han vuelto a reunir en los centros penitenciarios para hacer este tipo de controles de alimentación y salud, ahora se busca atender también la salud mental. Pues muchos casos de desnutrición se están presentando porque los internos prefieren dejar de comer, vender sus alimentos del día a cambio de estupefacientes y terminan enfermos.