Camioneros denuncian escaso respaldo estatal para transición energética de sector de carga

Conductores de Camiones de Carga

Durante esta semana el Ministerio de Transporte había revelado el incremento de beneficios y apoyos para la desintegración de vehículos de carga. Frente a esto, la Asociación de Camioneros de Colombia (ACC) emitió un comunicado en el que denuncia la falta de apoyo del gobierno al sector del transporte de carga, especialmente en temas de renovación de flota, transición energética y compensación ambiental.

Según la ACC, los recursos con los que se pagan los camiones para el programa de chatarrización provienen 100% de los camioneros, afirmando en el comunicado que ha sido imposible lograr que el ministerio de Medio Ambiente “ayude a medir y cuantificar la huella de carbono y las toneladas dejadas de emitir por el programa, a fin de lograr nuevos recursos para el fondo de carga FONDECARGA, que fue creado mediante ley”.

En cuanto a la transición energética, la ACC señala que el Estado no ha logrado ir más allá del discurso y que no existirían acciones ni apoyos económicos específicos, y que hay un grave retraso en programas para vehículos livianos, volquetas y particulares de carga.

“Existe la ley pero no se hace la reglamentación y no se ve ninguna acción para apoyar la inyección económica para que esto inicie”, indica la ACC. Así mismo refuerzan que no hay línea de crédito para pequeños propietarios que poseen el 80% de los vehículos en Colombia y que sin crédito es imposible comprar vehículos nuevos.

La ACC hace un llamado a que los funcionarios de los ministerios de Hacienda, Ambiente y Transporte cumplan con sus compromisos y con la hoja de ruta para solucionar la situación del sector.