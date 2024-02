Quintero califica como persecución petición de pérdida de investidura contra Upegui

Medellín

A través de sus redes sociales el exalcalde Daniel Quintero rechazó el pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación sobre la pérdida de investidura del concejal Juan Carlos Upegui por haber incurrido, supuestamente, en una inhabilidad.

PRONUNCIAMIENTO:

No cesa la persecución contra nuestro movimiento Independientes y el mandato democrático en Medellín. Ahora la Procuraduría le pide a un juez de Medellín que elimine a Upegui de su curul como jefe de la oposición.

De lograr su objetivo, la curul pasaría al partido del Alcalde Gutiérrez, que ha mostrado su irrespeto por el estatuto de la oposición. No permitieron la elección de un vicepresidente de la oposición como exigía la Ley, y ahora pretenden eliminar el derecho a la oposición.

¿Qué argumento usan?: Dicen que el Padre de Upegui es un profesor de carrera, y que fue encargado por dos meses en un colegio de 100 estudiantes.

La Procuraduría desconoce que los profesores tienen un régimen especial, pero si ese argumento no es suficiente, el siguiente lo es:

La ley es clara en señalar que en estos casos se debe demostrar que el nombramiento pudo tener algún impacto en las elecciones. No es lo mismo un Secretario de Educación que le rector de un colegio. En ánimo de discusión, si se eliminaran todos los votos de Upegui, no solo en ese barrio, no sólo en toda la comuna de Manrique, sino de todas las comunas del Norte, aún así Upegui hubiera logrado el segundo lugar y por tanto el derecho a la oposición.

Pido a los jueces, defender el mandato de los ciudadanos que se pronunciaron en las urnas; evaluar este caso sin las presiones de Fico, Creemos y la Procuraduría, defendiendo la democracia y el derecho a la oposición que ha sido pisoteado ya una vez por el Partido del Alcalde Gutiérrez.