Jhonny Jordán sobre Leonel Álvarez: “Estoy muy agradecido, hubo momentos duros”

Jhonny Jordán, extremo pereirano de 23 años, es una de las jóvenes apuestas del técnico del Pereira, Leonel Álvarez. En la actual temporada suma 18´ minutos en dos partidos, estuvo ante Fortaleza en Bogotá, y en su más reciente aparición le dio la victoria a su equipo al último minuto 2-1 frente a Alianza FC en Valledupar.

El extremo habló en El VBar de Caracol Radio sobre su presente, cómo llegó al Pereira y la oportunidad que le brindó Leonel Álvarez para hacer parte del equipo esta temporada, entre otras cosas.

“Debuté en el 2021, gracias al gerente de Pereira, Felipe Edison, que en el 2020 asciende al equipo. Al siguiente año se vuelve gerente del Municipal Liberia de Costa rica, él me ve jugando en las divisiones menores del equipo y decide llevarme el 2021 con él allá, a sumar experiencia y a debutar ahí en Costa rica, después volví al Pereira a aportar lo que aprendí en el ámbito deportivo y poder consolidarme con el equipo”. Comenzó diciendo.

Habló también de la oportunidad que le está brindando el Pereira esta temporada, “Estoy muy agradecido, porque hubo momentos duros el año pasado, donde tuve la oportunidad de estar inscrito con el profe Alejandro Restrepo, pero quizás nunca se dio la oportunidad”.

“Sin hablar mal del profe, que es un gran profesional e hizo historia en el Pereira, por eso lo valoro y lo quiero, lo aprecio por todo lo que hizo, porque soy muy hincha del deportivo Pereira. No se me presentó la oportunidad, pero siempre me he trabajado”

Leonel Álvarez y la oportunidad que le brindo esta temporada:

No dudó en elogiar al director técnico antioqueño, “Soy amante del fútbol, me apasiona, veo partidos, y seguía y veía a Leonel, estamos ente una gran persona y un gran técnico, pero sobre todo, un gran profesional en todos los aspectos. Muy contento, porque me dio la oportunidad en el equipo que amo, el cual me ha dado de comer y en el cual nací”.

“Con la llegada del profesor Leonel se me dieron las oportunidades que quizá antes no tuve, me toca es seguir por este camino”, añadió al respecto.

¿Cuál es su posición natural?

“Mi posición es extremo izquierdo, aunque también lo he hecho de lateral, con Alejandro Restrepo jugué mucho de carrilero, porque él jugaba con línea de 5 o a veces me ponía de doble 9. Me considero que soy polifuncional y eso ha sido por lo que el profe Leonel me ha tenido más en cuenta, como no estuvo Nicolás Giraldo, me toco de lateral izquierdo, y ahí lo estoy haciendo de la mejor manera”.

Habló de los referentes del equipo: Carlos Darwin Quintero y Jhonny Vásquez.

“Desde que llegó Carlos Darwin ha unido mucho al grupo, es un gran líder y un gran profesional, igual que Jhonny Vásquez, en el camerino nos apoyamos todos y somos muy positivos, somos una familia, por eso las cosas empezaron a mejorar, todos son grandes personas y por eso mejoramos al inicio de la liga”.