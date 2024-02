Rigoberto Urán: “Me voy feliz y contento con lo que logré, no me arrepiento de nada”

Rigoberto Urán sorprendió al país el pasado domingo, cuando anunció, a través de un video publicado por el EF Education, que se retirará de la actividad profesional apenas concluya la temporada 2024. El pedalista colombiano confirmó que su despedida será sobre la bicicleta, compitiendo al más alto nivel, tal y como lo ha hecho durante las últimas dos décadas.

El pedalista antioqueño, que es uno de los mejores ciclistas de la historia de Colombia, por todo lo que consiguió en su carrera, después de 18 años tomó la decisión de enrollar la cadena y vivir el ciclismo desde otro punto.

“Veníamos hablando mucho del retiro, y ya se confirmó, solamente palabras de agradecimiento, porque el sueño mío era comprarle la casa a mi mamá, y logré el sueño. Gracias a todos estos años de ciclismo pude cambiar mi vida familiar, pude crear empresa y generar empleo para mi país, entonces solo agradecimiento con el ciclismo”. Comenzó diciendo el ciclista.

“Me faltaron títulos, diría yo que me faltaron todos los títulos, pero me voy feliz y contento con lo que logré, no me arrepiento de nada, porque fui feliz, y para mí la felicidad es lo más importante”

Habló sobre la principal razón por la cual dejo el ciclismo, “Muchos me preguntan por qué me voy a retirar si acabe de terminar bien en el Tour Colombia, pero nosotros no podemos comprar el nivel de Colombia con el nivel de Europa. Ahora yo en Europa tengo una desventaja muy grande, de pronto ustedes no lo ven, peor los esfuerzos que hago para sostenerme son muchos, entrenar duro, sacrificios familiares”

“Es muy frustrante para mí, llegar a Europa y directamente ir a la grupeta, ir con los últimos, son cosas duras que no ven porque yo trato solo de pasar las cosas bonitas. Pero últimamente ha pasado unos Tours de Francia muy malos y aburridos, porque pensaba hacerlo muy bien y llego y una enfermedad o la condición no me da para estar. Entonces por esto es que llegamos a esta decisión, de la que se había hablado mucho, es una decisión no solo mía, sino del equipo, de GoRigoGo, de mi familia, es la decisión más importante”, sentencio Urán.

Rigoberto Urán y la adaptación del ciclista colombiano en Europa:

“Adaptarse a Europa es complicado, muy difícil, porque acá tenemos un problema y es la mamá, ese problema nos arruina muchas cosas a nosotros. Estamos acostumbrados a que la mamá le hace a uno todo y uno llega a Europa y por más capacidad económica que se tenga, toca, barrer, trapiar, cocinar y acá la mamá a uno no lo deja hacer nada, no son capaces de adaptarse a la vida allá, hemos perdido muchos talentos y seguimos perdiendo”

“Nosotros también, acá estamos acostumbrados a que nos celebren todo, mi primera carrera en Europa, fue el Giro de Italia en el 2013, yo quede de segundo con el SKY y gané una etapa, yo pensé que para el equipo iba a ser una maravilla. Entonces yo dije, me voy a Colombia a celebrar mucho tiempo, y no, me dijeron, te quedas aquí porque tienes el otro fin de semana, tienes otra carrera. Es un tema cultural que nos ha costado mucho y nos sigue costando mucho, por eso también perdemos talentos”

“La vida allá es complicada, y más a temprana edad, hay que saberse, adaptar, hay que sufrir, nadie te va a regalar nada, llevo 20 años y los primeros fueron muy complicados, solo, sin mi mamá, sin novia, los primeros años es el fragmento de tiempo donde se nos pierden muchos deportistas”, finalizó Rigoberto.