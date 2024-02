“El PAE se está entregando en óptimas condiciones”: veedor del programa

Cúcuta

Durante el fin de semana se hizo viral en redes sociales un video donde un padre de familia denunció que, los alimentos entregados en el Programa de Alimentación Escolar en Cúcuta estaban en malas condiciones, acción que prendió las alarmas en los veedores de este programa, quienes entraron a investigar qué estaba pasando con el PAE.

Luis Goyeneche, veedor del programa en Norte de Santander aseguró que las denuncias no tienen fundamento pues la persona que hizo el video nunca se identificó, tampoco se veía el rótulo en la bolsa del pan que verificara que este sí fue entregado en la institución. “Nosotros como veedores hemos estado hablando con padres de familia, rectores, con los profesores, que son los que están constantemente con los alumnos” argumentando que no han recibido denuncias por mal estado de los alimentos. Dijo además que pudo verificar que, los panes entregados en las instituciones educativas, están siendo producidos para ser entregados de un día para otro, es decir, que no son panes que lleven tiempo en bodega.

Por su parte, Wilson Ortiz Medina, docente de la Institución Educativa Eustorgio Colmenares Baptista, aseguró que, durante el 2024, no ha evidenciado anomalías en los alimentos entregados a los estudiantes. “No hemos tenido ninguna queja respecto a que el PAE esté en mal estado. Vemos que las manipuladoras están usando la vestimenta como debe ser, los estudiantes reciben el PAE e inmediatamente se les da un tiempo para que consuman este alimento y desde el concejo directivo no hemos recibido ninguna denuncia por el programa”.

Finalmente, Luis Goyeneche pidió a toda la comunidad educativa, que ante cualquier anomalía que presente el Programa de Alimentación Escolar PAE, se comuniquen con los veedores que tiene cada institución, para hacer las respectivas denuncias a las que de lugar.