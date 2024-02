Dólar HOY 12 de febrero: La moneda inicia la semana con tendencia a la baja

Este lunes 12 de febrero, el dólar en Colombia abrió una nueva semana con una leve caída que la vuelve a acercar a los $3.900. La divisa se cotizó a $3.915, ubicándose $10,6, por encima de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que para esta fecha fue de $3.926,08.

La moneda cerró la jornada de este lunes con tendencia a la baja en medio de una semana en la que se esperan los datos de la inflación en los Estados Unidos, la cual cerró el 2023 a 3,4 %.

Algunos miembros de la Reserva Federal (FED) han reiterado que el recorte en las tasas de interés no se aplicarían desde que no se siga perfilando la inflación a la meta del 2 %.

Asimismo, a nivel nacional se esperan las cifras de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) durante el 2023, mientras se presenta una fluctuación del dólar en torno a la barrera de los $3.900.

Este es el rango previsto por los analistas consultados por el Banco de la República para su Encuesta Mensual de Expectativas de Analistas Económicos (EME),

Comportamiento del dólar este lunes 12 de febrero

Durante esta jornada, en la que se han registrado un mínimo $3.905 y un máximo $3.924 y se ha realizado transacciones por más de US$1.054,12 millones de dólares.

Por su parte, el Banco de la República ha señalado que el promedio móvil en los últimos 20 días de esta divisa es de 3.932,09 pesos colombianos por cada dólar estadounidense, mientras que la devaluación año completo es de -17,83 % y la devaluación en lo corrido del año es 2,72%.