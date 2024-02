Conozco muy bien mi localidad: Orlando Díaz Del Castillo

“Aparte de ser un sueño que he tenido, me he preparado académicamente, tengo el conocimiento del territorio y el conocimiento de cómo llevar la solución de las necesidades básicas insatisfechas”, afirmó Orlando Díaz Del Castillo, quien aspira ser alcalde de la Localidad Industrial y de la Bahía de Cartagena, localidad 3.

Manifestó que quiere convertirse en el brazo social del alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, replicando todos sus programas en esa localidad, como son la operación tapa huecos, los programas sociales y de devolverle la tranquilidad a la Localidad 3.

Diaz, Del Castillo, abogado de la Universidad de Cartagena, administrador público, especialista en gerencia de proyectos, segundo semestre de una segunda especialización en gobierno y gestión pública territorial, y con varios diplomados, goza de una amplia experiencia laboral en el sector público y privado.

Recuerda que hace muchos años llegó a Cartagena, con los bolsillos a estudiar en la Universidad de Cartagena y comenzó a recorrer los barrios de la ciudad, y comenzó a darse cuenta de la necesidad que había de un puesto salud para los barrios San Fernando y Arroz Barato, y también la lucha que dieron para que no se instalara en la zona de conurbación una cárcel de mujeres. Asimismo se mostró orgulloso con la decisión adoptada por dirigentes comunales de su Localidad, quienes avalaron de forma unánime su nombre para apoyarlo como Alcalde de la Localidad 3.

”Me tomó por sorpresa ese apoyo, y se convierte en un compromiso para trabajar con más ahínco para satisfacer las necesidades y son ellos quienes conocen a fondo los problemas y por eso trabajaré de la mano con todos ellos”, señaló.

Este martes será la entrevista con el Alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, y allí también harán presencia los otros dos candidatos que conforman la terna: Yucelis Garrido y Luis MIguel Villarreal.