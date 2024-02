Qué tan saludable es el huevo: pros y contras de expertos

Al desayuno, almuerzo o cena, el huevo es un alimento que por excelencia combina bien en cualquier momento del día, pues además de su sabor, contiene importantes nutrientes esenciales para el organismo y consumirlo de manera controlada, permitiría la reducción de “enfermedades cardíacas”, explica Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Dentro de su tabla nutricional, este producto aporta “colina, ácido fólico, vitamina D, yodo, vitaminas del grupo B y proteínas de alta calidad”, agrega el estudio ‘The Health Benefits of Egg Protein’ hecho por los académicos Yongting Luo y Junjie Luo; además, es una fuente rica en colesterol dietético y por sus múltiples beneficios se ha demostrado que ayuda en la “disminución de la desnutrición en los países subdesarrollados”, afirman.

Asimismo, nutricionistas recomiendan mantener una dieta balanceada en la que se incluya la ingesta de huevo, siempre y cuando no se exceda su consumo diario y semanal. De igual manera, es necesario tener en cuenta que las porciones de huevo para todos los miembros de la familia son diferentes; por ejemplo, un menor de 9 años debería comer “una pieza al día”, de acuerdo con lo señalado por la Unión Nacional de Avicultores de México.

¿Cuáles son los beneficios de comer huevo?

El centro médico Keck Medicine of USC, explicó los pros que trae consigo la ingesta regular de huevo en cualquier dieta; sin embargo, es importante que su preparación sea cocida y no frita para no volverlo un alimento más graso.

Como ya se mencionó, el huevo contiene distintas vitaminas como B5, B12, D, E, K, B6, a su vez, tiene folato, fósforo, selenio, calcio, zinc, 6 gramos de proteína y 5 gramos de grasas saludables, logrando que estas últimas favorezcan al corazón. Adicional, conservan 186 miligramos de colesterol dietético en el que se ha demostrado que “no necesariamente aumenta el colesterol [malo] en la sangre”, agrega la entidad.

Por su parte, diferentes investigaciones determinaron que los huevos ayudan a conservar la vista porque “las yemas contienen grandes cantidades de luteína y zeaxantina”, antioxidantes que reducen el riesgo de las cataratas y la degeneración muscular en los ojos.

Asimismo, se componen de omega-3 cuya función se basa en la reducción de los triglicéridos y los seis gramos de proteína que aporta servirían para “controlar el peso, aumentar la masa muscular, reducir la presión arterial y fortalecer los huesos”, aseveran.

Contras de comer huevo

El Comité de Médicos por una Medicina Responsable o ‘Physicians Committee for Responsible Medicine’, indican que la ingesta en grandes cantidades de huevo provocaría la aparición de enfermedades como la diabetes en un 60%. Igualmente, desarrollaría algunos tipos de cáncer como el colon, recto y próstata.

En conclusión, comer huevo sería saludable si se hace de forma moderada y sin excesos; sin embargo, tenga en cuenta que este artículo no busca reemplazar la opinión y conocimiento de los profesionales de la salud, por lo que, ante cualquier duda, le sugerimos que acuda a un especialista en nutrición o cualquier médico que le pueda brindar orientación sobre el tema.