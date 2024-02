¿Qué dejó el encuentro ciudadano con la Superservicios en la ciudad de Armenia?

Armenia

Líderes y autoridades exigieron vigilancia en la prestación del servicio del agua por parte de Empresas Públicas del Quindío

En el centro de Convenciones de Armenia se llevó a cabo un evento que lideró la administración departamental llamado “Por la defensa del agua en el Quindío” en el que intervinieron lideres comunitarios, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el gobernador.

En primer lugar, la líder de Circasia, Sandra Rincón dijo que es muy compleja la situación en la prestación del servicio puesto que no cuentan con la continuidad. Resaltó que ha interpuesto acciones populares para que requieran a la entidad con el fin de evidenciar las falencias que no permiten prestar el servicio de manera óptima. Destacó que es inaudito no contar con el agua los 365 días del año por eso es claro que EPQ no cuenta con la idoneidad ya que se convirtió en un fortín político.

A su turno el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis dio a conocer su preocupación por la situación que aqueja principalmente a los municipios de Montenegro, Circasia, Quimbaya, Salento y Filandia donde opera Empresas Públicas por eso enfatizo que su intención es mejorar el servicio. Llamó la atención en los retrasos de la infraestructura y el deterioro de plantas y las redes que componen los sistemas de agua lo que evidencia la poca inversión de la empresa.

Finalmente, el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios Dagoberto Quiroga sostuvo que es clave la vigilancia y es un compromiso que establecen desde el gobierno nacional para garantizar la calidad y eficiencia en los servicios. Dio a conocer que están elaborando un proyecto de reforma a la ley de servicios públicos donde plantea la necesidad de garantizar el mínimo vital.

También señaló que es fundamental el cuidado del vital líquido por los efectos del cambio climático.