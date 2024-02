“No vamos a partir asedios y asesinatos contra funcionaros del INPEC”, Min Justicia

El Ministro de Justicia Néstor Osuna rechazó los atentados contra funcionarios del INPEC y anunció que se declarará la emergencia carcelaria en el país y se dispondrán refuerzos de uniformados de la Policía y el Ejército alrededor de las cárceles en Colombia.

Esto después de que en la mañana de este sábado fuera asesinado el guardián Jesús Cárdenas a la salida de la cárcel de Cartagena, por los golpes contundentes a cabecillas de estructuras criminales armadas de alto impacto.

“Esto no lo vamos a permitir de ninguna manera. He hablado con el general Saramanca y se ha dispuesto un refuerzo policial inmediato alrededor de todas las cárceles del país. También he solicitado el apoyo de las fuerzas militares y he hablado con el ministro de Defensa y se dispondrá también el apoyo militar para proteger la vida, la libertad, la honra de los guardianes del Empeque”, dijo.

Agrego:

“Le he pedido al coronel Gutiérrez, director del Empeque, que declare a la mayor brevedad la emergencia carcelaria de tal modo que tengamos herramientas adicionales no solo para mantener la disciplina carcelaria que está en orden, sino para proteger la seguridad de las cárceles, la seguridad de los guardianes del Empeque, la seguridad de todo el sistema penitenciario”, aseguro.

Espera que esta estrategia llegara a un final satisfactorio para el funcionamiento del Estado.