Farid Díaz, durísimo con Atlético Nacional: “Futbolísticamente no tiene nada”

Farid Díaz, exjugador de Atlético Nacional y que ganó 12 títulos con el club, entre ellos la Copa Libertadores del 2016, no se guardó nada y criticó con dureza la actualidad del equipo antioqueño. En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, Díaz resaltó que, “futbolísticamente, Nacional no tiene nada”.

¿Cómo ve la actualidad del equipo?

“Yo no me meto con los jugadores, eso si no lo voy a hacer nunca, ni tampoco voy a criticar a alguno, menos, pero futbolísticamente hablando, Nacional no tiene nada, hay que ser sincero. Nacional no tiene identidad, le falta mucho trabajo. Para mí se llama improvisación con jóvenes, porque un equipo de la talla de Nacional no se puede dar ese lujo. En mi humilde opinión, estoy de acuerdo cuando escuché al Mago (Macnelly Torres) diciendo lo mismo, Nacional no tiene identidad, no sabe a qué juega. Sí, es grande y puede conseguir resultados, pero, que yo diga ‘Nacional juega a esto, tiene una identidad y tiene que morir jugando así', no, hace rato que no lo veo y no tiene tantos jugadores para uno decir ‘si no usa a este, puede usar a este’. Estamos jugando, es al gatón y al ratón, a ver qué jugador sale y qué jugador vendo”.

¿Hay buen recambio?

“El recambio nunca ha sido bueno, hace mucho no tenemos recambio. Sí, los jugadores jóvenes son jóvenes y son buenos, pero todos sabemos que a los jugadores jóvenes les hace falta cancha, les hace falta juego y en Nacional poco lo van a tener, porque Nacional trae jugadores y esta vez no ha traído jugadores de peso, de jerarquía, si rescató a dos o tres, si me pones a escoger te los digo. Son jugadores jóvenes y son buenos, pero tú sabes que Nacional es otra cosa, es gallo de otro corral, gallina de otro gallinero. Sin demeritar a otros equipos, ahorita, actualmente está Millonarios, está Junior, son los dos equipos con mejor juego que hay, hasta ahora. Nacional no tiene que estar de menos, porque está muy abajo, hay equipos encima de Nacional. No sé qué estará pasando, si al profe no le traen jugadores que son o la directiva no se mete la mano al dril o están pensando en otro cosa. Es mi humilde opinión, Nacional está pensando en vender y no en armar un gran equipo, porque hace rato que no lo veo”.

A nivel internacional

“Yo amo a Nacional, quiero a Nacional, voy a hacerle fuerza con quién juegue, pero hay que hablar las cosas como son, Nacional, hace rato, no sabe lo que es llegar a semifinal o cuartos de final de la Copa Libertadores y hace rato que se ganó”.

¿Qué debería mejorar Nacional?

“Nacional necesita jerarquía, voz de líder, alguien que dirija el barco, no solo el técnico, porque el técnico no puede hacer milagros. Yo que estoy en este lado y voy a estar de pronto de ese lado, hay que saber entender al profe, yo al profe no le digo que es mal técnico, de pronto no tiene todas las herramientas para hacer un buen equipo. Los jóvenes son muy buenos, no he dicho que son malos, pero les hace falta jugadores de más talla, que los lleven”.

¿Hay muchas diferencias con Millonarios?

“La verdad, sí, Millonarios tiene una idea de juego marcada, Millonarios tiene una idea de jugar, de ir al frente y eso lo ha demostrado hace rato, hasta cuando nosotros estábamos allá. Ellos tenían la idea, apenas iban creciendo, eso no es de la noche a la mañana. Ese es un equipo que viene trabajando, lento, pero seguro”.

Elogios a Millonarios

“Tiene jugadores, Mackalister, el mismo Cataño, tiene de dónde, el arquero, tiene arquero de Selección. A uno joven le da seguridad ese tipo de jugadores, a eso me refiero yo. Porque si echan atrás, el Millonarios de 2015, 2016, ya estaba grande. A nosotros nos costó ganarle en la semifinal, que le ganamos 3-0 y ese era un equipo que venía en alza, eso es un crecimiento de poco a poco y mira lo que ha logrado, lo bueno no te lo regalan”.