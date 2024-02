¿El suavizante sirve para eliminar cucarachas? Estos serían los efectos

Entre tantos trucos para la limpieza del hogar se destacan los relacionados con eliminar las cucarachas, insectos que pueden ser considerados desagradables, generar fobias y hasta representar un riesgo para la salud.

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) advierte que estos insectos pueden contaminar los alimentos con bacterias como la salmonela, causante de una desagradable enfermedad gastrointestinal.

También, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha identificado a las cucarachas como vectores de enfermedades intestinales graves como la fiebre tifoidea y la disentería. Además, su presencia puede desencadenar ataques de asma y alergias en personas sensibles, debido a las proteínas que se encuentran en sus excrementos y exoesqueletos.

¿El suavizante sirve para eliminar cucarachas?

Si bien el suavizante de telas puede tener un efecto repelente contra las cucarachas, no es un método de eliminación eficaz ni recomendado por expertos en control de plagas. Juanjo Molinero, responsable técnico de la empresa de control de plagas Conplag, afirmó a ‘El Español’ que eliminar eficazmente una plaga de cucarachas es un desafío, ya que uno de los mayores obstáculos radica en que nada mata los huevo.

Sin embargo, algunas personas pueden correr con suerte y estos serían los efectos de utilizar suavizante para eliminar a los insectos:

El fuerte aroma del suavizante puede ser desagradable para las cucarachas, actuando como un repelente temporal, pero el efecto suele no durar mucho y las cucarachas pueden acostumbrarse al olor.

El suavizante puede adherirse a las patas y antenas de las cucarachas, dificultando su movimiento y coordinación.

También, en algunos casos, el contacto prolongado puede dañar la cutícula de las cucarachas, su capa protectora externa, logrando volverlas más vulnerables a enfermedades y deshidratación.

Varios de estos trucos no matan las cucarachas, solo las molesta temporalmente. No es una solución permanente para una infestación, de modo que no es una solución eficaz para cortar e problema raíz.

Algunos consejos para eliminar cucarachas, según Juanjo Molinero son:

Es crucial conocer el origen de la infestación para abordar eficazmente el problema.

Aunque la limpieza es vital, las cucarachas pueden ingresar desde el exterior, así que es fundamental centrarse en eliminar los huevos.

Pasar la aspiradora es más efectivo para eliminar los huevos. Después, deshágase de la bolsa del aspirador para evitar la eclosión de crías.

Lo mejor siempre será buscar ayuda de profesionales en el tema o utilizar un producto insecticida especifico para las cucarachas, pues estos con diseñados para eliminar a los insectos.