Salvador Ichazo reveló por qué eligió ir al Pereira y no regresar al fútbol de Italia

Salvador Ichazo se convirtió en el arquero de Deportivo Pereira para el 2024. El uruguayo llegó para ser el arquero titular y no tardó mucho para hacer su debut, que de hecho se produjo horas después de haber sido presentado como refuerzo del conjunto risaraldense.

En diálogo con El VBar Caracol, el portero de 32 años habló de su adaptación al equipo y confesó que el primer partido lo jugó sin saber el nombre de muchos de sus compañeros. Por su parte, reveló la razón que lo llevó a firmar por el Deportivo Pereira.

“La llamada de Leonel (Álvarez), de demostrarme el interés, fue fundamental y lo que hizo tomar la decisión de venir para Colombia. Desde el primer momento tenía ilusión en llegar, y si bien se demoró un poco, me hizo muy feliz”, inició diciendo.

Asimismo, confesó que tuvo ofertas de algunos equipos, entre esos clubes de Italia, país en el que ya tuvo paso en Torino, Bari, Genoa, entre otros

“Por suerte, en el momento que empiezan a tomar la decisión de salir de Nacional, tenía muchas posibilidades de volver a Italia, la familia tenía ganas volver por el tiempo que había pasado allá, tenía algunos equipos que pretendían de mi servicio y me decidí por el Deportivo Pereira por el interés que me demostraron, por la rapidez que tuvieron para resolver la situación; el llamado del entrenador fue fundamental y también porque tengo amigos que han jugado en el fútbol colombiano, entrenadores, y siempre me han hablado muy bien de Colombia, de los colombianos, del fútbol colombiano, me despertaba mucho la curiosidad saber de qué se trataba y quería regalarme esa posibilidad también”, agregó.

Por su parte, contó la anécdota de jugar el primer partido ante Boyacá Chicó sin conocer el nombre de todos sus nuevos compañeros. “Fue difícil. Me peguntaron si estaba preparado para jugar y les dije que venía a eso. En el mismo partido no sabía el nombre de mis compañeros, por una cuestión lógica. Tuve que hacer todo lo más rápido posible, jugar en la altura, contra un rival complicado y había que ponerle el pecho a las balas. El grupo me hizo sentir bien y sacamos un resultado que nos dejó tranquilos y contentos”, comentó.

Finalmente, habló de lo que busca el club para este año: “El objetivo de cada uno de mis compañeros y los integrantes del plantel tiene que ser el mismo y trabajar día a día para alcanzar el objetivo máximo. Tenemos que soñar, trabajar, con los pies sobre la tierra, con mucha humildad, sabiendo que hay equipos de renombre y que son muy duros, pero tenemos que darnos la posibilidad de soñar por ir por todo. Al final pasaremos raya y veremos qué hicimos bien y qué nos faltó”, concluyó.

Escuche la entrevista completa