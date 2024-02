James Rodríguez y su primer mensaje tras salir del São Paulo

James Rodríguez salió del São Paulo de Brasil luego de poco más de siete meses de haber llegado al equipo brasileño. Una vez más, el volante colombiano se encuentra como agente libre tras rescindir contrato de manera anticipada, situación en la que ya había estado luego de dejar el Olympiacos de Grecia, club del que salió con algunos inconvenientes y cuestionamientos.

En esta oportunidad, la salida de James del cuadro paulista se habría dado por mutuo acuerdo, aunque fue el propio jugador el que pidió irse, sin todavía conocerse los motivos de su decisión a falta de más de un año para cumplir a cabalidad con el contrato.

“Nuestro período juntos fue corto, no tengo nada que decir sobre el deportista y el ser humano. Lo que me condicionó un poco fue el control de carga que hicimos en la pretemporada por una pequeña molestia en el gemelo. Esta lesión ya la había sufrido en la selección (lesión en la pantorrilla). Empezamos a cuidarla para que tuviera condiciones lo antes posible. Pero es el propio interés del deportista (irse del club). Ya no es asunto mío”, fueron las palabras con las que el entrenador, Thiago Carpini, informó la salida del cucuteño de la institución.

Primeras palabras de James tras salir de São Paulo

James Rodríguez es un jugador socialmente activo en las redes, sin embargo, llevaba más de una semana sin publicaciones, mismo periodo en el que se encontraba resolviendo su salida del equipo. Un día después de hacerse oficial su desvinculación, reapareció con un cambio de look y una frase de motivación: “Disfruta del camino, todo lo que sea para ti te encontrará”.

Posibles nuevos destinos para James

Antes del anuncio de la salida del jugador de 32 años del cuadro brasileño, prensa turca informó que Besiktas ya había alcanzado un acuerdo con el jugador, club del que también surgieron rumores cuando estaba el Al Rayyan de Catar, pero en ese momento el presidente del equipo desmintió la información.

Otra de las opciones que se estaría manejado es el Real Salt Lake de Estados Unidos, así como el Columbus Crew. Ambos equipos cuentan con futbolistas colombianos en el plantel.