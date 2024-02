Petro reconoce que los magistrados habitualmente “se demoran” en la elección del fiscal

Congreso

Durante la clausura de la Cumbre de Gobernadores, en Cartagena, el presidente Gustavo Petro habló sobre las manifestaciones que se registraron en las inmediaciones de la Corte Suprema de Justicia, tras sus llamados para no retrasar la elección del nuevo fiscal general de la Nación, con base en la terna que él presentó.

“Al presidente le corresponde la función constitucional de entregar una terna. Se me ocurrió presentar una terna que yo no conociera personalmente, que no hubieran tenido ninguna actividad política ni familiar conmigo. Un mensaje diferente al pasado”, comenzó diciendo el mandatario.

La elección del nuevo fiscal con base en la terna del presidente, según consideró el mismo, “ha desatado una tormenta terrible. Un sector de la sociedad que siempre tiene sus dirigentes atacando la posibilidad de que se escoja fiscal. No atacando las personas, como ha sucedido, sino atacando lo que dice la Constitución: que de la terna presentada por el presidente la Corte Suprema escoja”.

Por eso afirmó que “el único problema ha aparecido si en la terna hay personas decentes. Ahí sí hay un problema, y no proviene de los mecanismos habituales, pongámosle esa frase, con que los magistrados de la Corte Suprema escogen. Se demoran, etcétera. Bueno, esa es la habitud. Proviene de sectores ajenos a la justicia, incluso”.

En sus aseveraciones, el presidente dijo que se trata de “sectores en los medios de comunicación, en poderes fácticos que tienen una campaña y una razón: impedir que la Constitución se aplique y que pueda haber un fiscal de la terna del actual presidente, y por tanto de las personas decentes”.

Por otra parte, sobre las manifestaciones como tal de este jueves 8 de noviembre, dijo que “no hubo ningún magistrado herido, no hubo ningún magistrado sacado en helicóptero y no hubo un secuestro, sino que siempre pudieron salir y entrar como quisieran. Pero en la opinión pública había otra historia, otra realidad”.

Según ha dicho el propio Gobierno la seguridad de los magistrados siempre estuvo garantizada, pese al intento de ingresar de unos manifestantes. El presidente consideró que esta fue una “fantasía noticiosa”, que incluso comparó con la época del ‘se están entrando a los conjuntos’ que se presentó en algunas zonas del país durante el estallido del Paro Nacional en 2020.