Manifestantes que llegaron al Bunker de la Fiscalía fueron retirados con gas lacrimógeno

Medellín, Antioquia

Posterior a la reunión en el Parque de las Luces en horas de la mañana, la movilización a favor del Gobierno Nacional y en oposición al fiscal general de la Nación, Francisco Barboza, se trasladó hacia la Universidad de Antioquia. Allí, se fragmentó el grueso de la marcha: alrededor de 100 personas siguieron hacía el Bunker de la fiscalía a las 12 del día, y el resto se quedaron en la portería de la calle Barranquilla en inmediaciones de la Universidad de Antioquia, a espera de la llegada de más protestantes a las 3 de la tarde.

La marcha fue acompañada por música y manifestaciones artísticas por parte de sus integrantes.

Los micrófonos de Caracol Radio escucharon a las personas que, a las 3 de la tarde, se movilizaron desde la U de A hacia el Bunker de la Fiscalía en la Autopista Norte para encontrarse con aquellos que habían salido anteriormente. Esto respondieron los marchantes sobre la razón de su participación en la movilización:

“Además de la desinstitucionalización es una historia de confabulaciones desde la ilegalidad, que hay serias sospechas y algunos magistrados de la corte están comprometidos por intereses, por casos.”.

“Hoy estamos marchando para que se respete la institucionalidad, acá no estamos marchando por personas, ni por el presidente Petro, ni por en contra del fiscal, estamos marchando para que se respeten las instituciones. En este momento encontramos una Fiscalía que está haciendo política en donde un fiscal tranquilamente se está reuniendo con el alcalde Federico, se está reuniendo con el alcalde Echar y se está reuniendo con otras personas que no tienen por qué hacerlo, porque su función no es hacer este tipo de reuniones, su función es ir y capturar delincuentes”.

Alrededor de las 3:30 de la tarde, los manifestantes se reunieron al frente del Bunker de la Fiscalía en la autopista norte sentido Sur-Norte. Luego, algunos de ellos pasaron al carril Norte-Sur, donde detuvieron el transito generando el embotellamiento de gran cantidad de vehículos y conflicto con algunos motociclistas que pretendían esquivar la marcha.

Presuntamente por esto, el Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden recibió la orden de despejar las vías para recobrar la movilidad, cortando el paso en el puente Punto Cero y avanzando en sentido Norte-Sur hacia los manifestantes.

Los agentes de la ley utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a las personas, provocando que volvieran en dirección a la calle Barranquilla y a la Universidad de Antioquia.

Esto dijeron los manifestantes luego del accionar del UNDMO:

“Hay sectores de las autoridades intransigentes, violentos con las manifestantes y reprimiendo sin necesidad porque la marcha era pacífica, de manera que nos sentimos muy vulnerados, nos sentimos ofendidos porque nosotros estábamos bien, estábamos suaves, estábamos en calma.”

“Es muy triste que vengan estos señores, señoras, supuestamente que son para defendernos a nosotros que somos del pueblo, ¿cierto? A atacarnos cuando estábamos teniendo una manifestación muy tranquila. Estábamos tocando, estábamos cantando, estábamos todos unidos, hablando. No habíamos tirado un solo palo. Y vienen ellos a tirarnos gases lacrimógenos. ¿Por qué? Si no estábamos haciendo nada. Si estábamos simplemente ahí, entre todos cantando y bailando sin hacer nada. No habíamos atacado a nadie.”

Finalmente, los manifestantes se dividieron y algunos de ellos se dirigieron a la Universidad de Antioquia, donde en se reportan choques con el UNDMO. La Personería de Medellín confirmó que la participación del Escuadrón Móvil Anti Disturbios fue por el bloqueo a la autopista Norte en los dos sentidos, incumpliendo los términos en que habían quedado con los manifestantes en días anteriores.

