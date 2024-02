El ´Eras Tour Film´ de Taylor Swift llega a Disney+

´Taylor Swift: The Eras Tour´ la película de los conciertos de Taylor Swift fue un éxito total en los cines, desde su estreno en octubre de 2023.

La dirección de la película estuvo a cargo de Sam Wrench y producida por Taylor Swift Productions en colaboración con Silent House Productions. Con una duración de dos horas y 45 minutos, la primera proyección contenía 44 canciones y documentaba tres shows de Swift.

Ahora, la película que llegará a la plataforma de Disney+ el 15 de marzo y contará con 5 temas adicionales. Según la revista Variety, serán temas acústicos y uno de estos será la canción “Cardigan”, una de las favoritas de las swifties.

Esta revista también afirmo que los posibles temas adicionales podrían ser “Death by a Thousand Cuts”, “Maroon”, “You Are in Love” y “I Can See You”, interpretados por la artista en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

“‘The Eras Tour’ ha sido un verdadero fenómeno que ha apasionado y sigue apasionando a fans de todo el mundo, y estamos muy emocionados de llevar este electrizante concierto al público esté donde esté, en exclusiva en Disney+”, afirmó el CEO de Disney, Bob Iger.

Según Variety, Disney+ pagó más de 75 millones de dólares para tener exclusivamente este filme en su plataforma.

´Taylor Swift: The Eras Tour´ recaudó más de 262 millones de dólares en todo el mundo desde su estreno en cines en octubre de 2023. El documental llego a ser el largometraje de un concierto más taquillero de la historia, alcanzando al documental This Is It del rey del Pop, Michael Jackson.