Armando Benedetti asume como Embajador de Colombia ante la FAO en Roma

Colombia

El ex embajador de colobia en Venezuela, Armando Benedetti, se posesionó oficialmente como Embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con sede en Roma, Italia.

Tras asumir el cargo, Benedetti expresó su agradecimiento al presidente Gustavo Petro por la confianza depositada en él para representar al país en tan importante cargo.

En sus primeras declaraciones como embajador, Benedetti destacó la importancia que el presidente Petro otorga a temas cruciales como la alimentación, la reforma agraria y la agricultura “ejes fundamentales en las políticas del Gobierno, los cuales demandan esfuerzos significativos y enfrentan grandes desafíos”.

Benedetti también subrayó el papel destacado de Colombia dentro de la FAO, señalando que el país se encuentra en la primera línea de atención entre las naciones latinoamericanas, por lo que se comprometió a materializar el acuerdo firmado entre el Presidente y el Director de la FAO para “fortalecer la cooperación, avanzar en la lucha contra el hambre y promover sociedades rurales prósperas”.

Por último, Benedettti aseguró que liderará la gestión ante el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), dos organismos cruciales en las políticas del presidente Petro, especialmente aquellas orientadas a reducir el hambre y la pobreza en las zonas rurales.