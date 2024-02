Alerta en Montería por inusitado y masivo movimiento de migrantes chinos hacia el Urabá

Montería

Montería se ha convertido en una ciudad de paso obligado por parte de migrantes asiáticos, principalmente chinos, que están buscando el ‘sueño americano’. Las autoridades locales están en alerta sobre este inusitado y masivo movimiento.

En esta ciudad hay picos de hasta 60 migrantes diarios, que se suman a venezolanos, rusos y haitianos, estos últimos que son comunes en su paso por Montería con destino hacia el Urabá antioqueño, para luego abordar embarcaciones hacia Centroamérica y los Estados Unidos.

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), citando cifras de Migración Colombia, reporta un tránsito por Montería de más de 9 mil chinos en el último año, y de más de 24 mil extranjeros, sumando migrantes y refugiados de otras nacionalidades, solo en el último trimestre del año anterior.

Elisa Carlaccini, jefe de la Sub-Oficina Acnur Noroccidental, que cubre a departamentos como Córdoba y Antioquia, indicó que alrededor de 9 mil 100 personas pueden haberse dirigido a Necoclí desde Montería, lo que establece un promedio diario de más de 60 personas en el último año. “Esas son las estimaciones más cercanas que tenemos, siempre utilizando número oficiales de Migración Colombia. La información que tenemos es que entran probablemente desde Bogotá y luego llegan a Montería”, comentó.

Estos migrantes ingresan legalmente al país por aeropuertos internacionales, principalmente los de Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Medellín. Luego utilizan el aeropuerto Los Garzones de Montería como plataforma en la búsqueda del ‘sueño americano’. Desde la terminal aérea de la capital de Córdoba, conductores de taxis y transportadores de servicios especiales, se los ‘pelean’ por sus dólares para llevarlos a Necoclí, en el Urabá antioqueño, desde donde inician un periplo por el Darién.

Los chinos suelen llegar con mucho dinero y reciben un trato especial. Se hospedan en hoteles costosos. Incluso, algunos asiáticos estarían pagando vuelos chárteres desde Montería a Capurganá, corregimiento del municipio de Acandí, ubicado en el departamento del Chocó.

Uno de los transportadores que a diario interactúa con los migrantes, expresó: “son asiáticos, hay algunos que vienen con plata y pagan taxis expresos, otros prefieren tomar buses en la Terminal de Transportes y otros se hospedan en hoteles para el siguiente día tomar vuelos privados. Llegan de todas las categorías, desde el aeropuerto El Dorado, en aviones de Avianca, principalmente”.

Otro conductor explicó: “Ellos no vienen con documentación mala. Por el contrario, llegan con todos los papeles en regla. Una vez nos estuvo visitando Migración y nos explicaron eso. Migración verifica que todo esté en orden y no pasa nada, pues como ellos solo vienen pasando, no se quedan aquí”.

Las autoridades locales señalan que a los chinos les cuesta mucho obtener visas para viajar a países centroamericanos, y ni hablar de una visa estadounidense, pues las relaciones diplomáticas entre ambos países no pasan por su mejor momento, razón por la cual buscan el sueño americano haciendo el tránsito por esta sección del país.

Actúan para atender necesidades

“Nosotros estamos trabajando de manera conjunta con otras organizaciones humanitarias, de manera interagencial, para responder a las necesidades de la población migrante y refugiada. De igual manera, trabajamos con entidades gubernamentales y estatales (nacionales e internacionales) para responder a los casos más apremiantes que pueda tener las personas, sobre todo con perfiles de mayor vulnerabilidad y también para asegurar que puedan tomar unas decisiones informadas, que sepan a dónde se están dirigiendo, que conozcan los riesgos a los cuales se van a enfrenar”, dijo la vocera de la Acnur, Elisa Carlaccini.

Operativos de control a migrantes

La Policía Metropolitana y Migración Colombia adelantan operativos de manera articulada en la Terminal de Transportes de Montería, con el fin de verificar que la población extranjera que entra y sale de la ciudad tenga sus documentos en regla.

Los funcionarios a cargo hacen verificación de los antecedentes y de los permisos de permanencia de los visitantes, para garantizar que todos los que transitan por la capital cordobesa cumplan con las normas que establece el órgano migratorio en Colombia.

De momento, las autoridades no reportan detenciones de migrantes irregulares, ni casos de tráfico de migrantes. Tampoco hay relación de situaciones ilegales donde se involucren extranjeros en su tránsito por Montería.