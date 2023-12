Vicepresidenta: Colombia no tiene recursos para atender la crisis de refugiados

La vicepresidenta Francia Márquez participó del segundo Foro Global de Refugiados en Ginebra (Suiza). Allí hizo un llamado a impulsar la asistencia internacional a naciones receptoras, como Colombia, que se quedan sin formas de atender a las personas que llegan al país para establecerse o para seguir su camino hacia otras naciones.

Márquez destacó que Colombia “no tiene por sí solo la capacidad ni los recursos para atender esta situación, tenemos por supuesto voluntad política, pero se requiere más” para atender el desplazamiento masivo de personas dado que el país debe atender:

Los 6,9 millones de desplazados internos (que convierten a Colombia en el país con más desplazados internos del planeta).

(que convierten a Colombia en el país con más desplazados internos del planeta). Los 2,8 millones de venezolanos que hay en el país (39% de los migrantes venezolanos en el mundo están en Colombia).

(39% de los migrantes venezolanos en el mundo están en Colombia). Los más 500.000 migrantes que llegaron por distintas fronteras al país para cruzar la selva del Darién.

Bajo estas cifras, Colombia se establece como la cuarta nación del mundo que más refugiados acoge y que, a nivel interno, toca cada vez a más personas. La vicepresidenta recordó durante su intervención que ella también fue víctima del desplazamiento forzado por la violencia.

“A mí no me lo contaron, yo misma viví en carne propia el desplazamiento forzado el 5 de octubre de 2014, a las dos de la mañana, cuando me tocó salir huyendo con mis dos hijos porque un grupo armado me declaró objetivo militar”, comentó Márquez durante el evento.

Situaciones particulares

Francia Márquez explicó que en Colombia también se vive un fenómeno que no se tiende a comentar y son los confinamientos, dado que sumado a que hay poblaciones obligadas a escapar de sus territorios por amenazas de grupos armados o combates por controlar estas regiones, hay comunidades que no logran huir y quedan en medio de estos enfrentamientos.

La vicepresidenta resaltó que esta situación es igual de grave o incluso peor porque las comunidades reciben amenazas directas o permanecen bajo riesgo de morir en un campo minado. “Campesinos indígenas o afrodescendientes no pueden por ello cultivar o pescar para su supervivencia”, señaló Márquez.

La afectación incluso se traduce en problemas electorales dado que las poblaciones confinadas no pueden acudir a los lugares designados para ejercer su derecho al voto.

La propuesta de Colombia

Con este balance, la vicepresidenta Francia Márquez hizo un llamado a crear “una legislación internacional que atienda el desplazando forzado” y advirtió que es algo necesario porque “hay naciones que se niegan a admitir que tienen desplazados internos”.

En medio de esa legislación, Francia Márquez dijo que es clave que el mundo “reconozca que hay una crisis migratoria mundial, atendiendo sus causas” que van más allá de conflictos militares, sino que también ocurren por “un modelo de desarrollo que despoja, que desplaza a las comunidades con el hambre y con la falta de garantía de derechos”.

La atención migratoria interna

Colombia, que es uno de los países co-organizadores del Foro Global, también dio muestras de cómo se da la atención migratoria. Por ejemplo, dos de los cerca de tres millones de refugiados venezolanos que están en el país han recibido estatuto migratorio especial.

Adicionalmente, 100.000 niños venezolanos han recibido la nacionalidad colombiana para que no quedaran en riesgo de ser apátridas.

“Nadie se quiere ir de la tierra en la que nació huyendo de casa, sí lo hace es porque quiere salvaguardar su vida o desea mejores oportunidades”, concluyó la vicepresidenta Francia Márquez también haciendo un llamado a flexibilizar la movilidad entre países para evitar que los migrantes deban usar rutas peligrosas como el Tapón del Darién.