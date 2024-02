Funcionarios de carrera diplomática reclaman al gobierno por nombramiento de Benedetti

Armando Benedetti. (Photo by YURI CORTEZ/AFP via Getty Images) / YURI CORTEZ

Colombia

La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia (UNIDIPLO) ha emitido un comunicado expresando su preocupación ante la posible designación del exsenador Armando Benedetti Villaneda como Embajador de Colombia en la Misión Permanente ante la FAO en Italia. UNIDIPLO destaca tres razones fundamentales que respaldan su posición:

1. Inadecuación de requisitos: Benedetti no cumple con los requisitos formales necesarios para desempeñar el cargo de Embajador, ya que no acredita el dominio de un idioma diplomático distinto al español o del país de destino. Además, no pertenece a la Carrera Diplomática ni ha pasado por un proceso de selección basado en mérito y especialización en cargos consulares y diplomáticos.

2. Falta de capacidades demostradas: Durante su misión en Venezuela, Benedetti no demostró contar con las capacidades necesarias para ejercer un cargo diplomático. Incumplimientos administrativos y disciplinarios, como ausencias injustificadas de la sede diplomática, ponen en duda su idoneidad para representar a Colombia a nivel internacional.

3. Gestión histórica y eficiente: Colombia ha gestionado su participación ante organismos de la ONU con sede en Roma desde la Embajada en Italia durante los últimos 24 años. Esta práctica ha sido efectiva para evitar duplicación de recursos financieros y humanos, y es respaldada por la mayoría de los países, incluyendo otros estados latinoamericanos como Chile, Ecuador y Perú.

En el comunicado, UNIDIPLO considera que la posible designación de Benedetti como Embajador ante la FAO representa un riesgo reputacional para Colombia y aboga por la elección de un candidato que cumpla con los requisitos y demuestre las capacidades necesarias para representar adecuadamente al país en este escenario internacional.