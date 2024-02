“La verdadera ruptura institucional está en la Comisión de Acusaciones”: Christian Garcés

Colombia

Frente a las denuncias que ha hecho el presidente Gustavo Petro en contra de la Fiscalía General, por una aparente ruptura institucional haciendo referencia a que la entidad estaría investigándolo, desde el Centro Democrático aseguraron que dicho quiebre está sucediendo es en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que es la encargada de investigar al mandatario.

“La verdadera ruptura institucional está sucediendo en la Comisión de Acusaciones, que no avanza en el juicio político a Petro. La Fiscalía no está investigando al presidente, está investigando las irregularidades de la campaña, y además investiga esos hechos por oficio remitido desde la Comisión tras la apertura de la indagación preliminar, no por orden del fiscal”.

Según el congresista uribista, “el problema es que vemos una Comisión de Acusaciones muy dedicada a respetarle el debido proceso al presidente, pero sin resultados para el país, pasando por alto lo señalado en el artículo 109 de nuestra Constitución: la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo.”

En la comunicación publicada por Garcés se cuestiona al presidente de la comisión, el representante conservador Wadith Manzur, a quien señala de estar enredando el proceso: “Hay una avalancha de pruebas que demuestran que este Gobierno de Gustavo Petro es indigno y que debe haber entonces un juicio político ya, en el Congreso de la República. El presidente de la Comisión de está enredando, con la comisión, el juicio a Petro. Nombraron tres investigadores que son de partidos de Gobierno”.

Todo esto, según Garcés, “demuestra que no hay garantías de transparencia ni de un debido proceso que haga respetar los derechos y la tranquilidad de los colombianos”.