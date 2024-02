Grupo armado asesinó a hombre y mantiene secuestrada a una mujer en el sur de Bolívar

Cartagena

Durante las últimas horas, un grupo armado organizado que todavía se desconoce secuestró a un hombre y una mujer en la vereda La Esperanza, zona rural del municipio de Cantagallo, sur de Bolívar. El hecho fue confirmado por la Defensoría del Pueblo a través de su cuenta de X.

“Rechazamos el presunto secuestro de dos personas en la vereda La Esperanza, Cantagallo, Bolívar, por parte de un grupo armado ilegal. Exigimos su liberación inmediata y reiteramos el llamado a los grupos armados ilegales a respetar los #DDHH y a tener muestras genuinas de paz”, reiteró el Ministerio Público.

Se conoció que este domingo 4 de febrero fue encontrado el cadáver de Wuikelma Antonio Vargas Manaure, una de las personas secuestradas horas antes por el grupo al margen de la ley. El macabro hallazgo se presentó entre las veredas El Diamante y El Limón, jurisdicción de la misma población.

Las autoridades emprendieron labores para encontrar a Sara Emilia Rodríguez, quien todavía permanece secuestrada. A través de redes sociales circula un video en donde un niño, hijo de la mujer, les pide desesperadamente a los captores la pronta liberación de su madre.

“Este video lo hago para que respeten a mi mamá y me la puedan devolver con vida. No tengo padres, no tengo a nadie, no quiero quedar huérfano, por favor se los pido”, dice el menor de edad en el video que fue replicado por el gobernador de Bolívar, Yamil Arana.

Cabe recordar que Yamil Arana pidió al Presidente de la República, Gustavo Petro, intervenir en la creciente crisis en el sur de Bolívar, donde enfrentamientos entre grupos armados han generado un llamado desesperado de ayuda.