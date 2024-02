Pablo Peirano y el jugador que le hizo falta a Santa Fe: Uno con características de Pirlo

Independiente Santa Fe inició la Liga colombiana con dos triunfos consecutivos, sin embargo, en su tercera salida cayó contra La Equidad por la mínima diferencia. En diálogo con El Alargue, el entrenador del equipo, Pablo Peirano, habló precisamente de ese comienzo de certamen, siendo autocrítico con lo que falta en las generaciones de oportunidades de gol, así como destacó los fichajes que llegaron, a pesar de que le quedó haciendo falta un jugador tipo Andrea Pirlo.

Sobre las conclusiones de los primeros tres partidos disputados, resaltó la actitud de sus dirigidos: “Se sacan conclusiones de todo lo que habíamos pensado previo a la competición y hemos sacado conclusiones en la competencia misma: el funcionamiento, el comportamiento de los futbolistas, que la única manera de observarlos es cuando comienza el campeonato, cuando es por los puntos, es ahí donde se saca la mayor conclusión. Estamos conformes con el comienzo, no tanto con el resultado del último partido, pero con la actitud de los muchachos, estamos contentos y con la forma en la que están trabajando, nos da tranquilidad para el futuro”, empezó diciendo.

Para el juego contra La Equidad, el técnico uruguayo tuvo que utilizar a Elvis Perlaza por el lateral izquierdo, ante las ausencias por lesión de Dairon Mosquera y Santiago Cuero, naturales en esa posición. No obstante, Peirano no siente que le haya hecho falta un refuerzo en esa zona: “Tenemos a Cuero, que lo trajimos para que nos colabore y ha pasado por dos lesiones seguidas y no lo podemos tener, si no, tendríamos un reemplazo natural. Elvis lo hizo mucho jugando por izquierda, no se inventó nada en otra posición, también tenemos a Millán que lo puede hacer en esa posición, así que estamos tranquilos con ese puesto”, indicó,

Sobre la liga en general y su comienzo, mencionó: “Los primeros partidos, fue un poquito más enredado, fue mejorando a media que fueron pasando a la tercera fecha, con más dinámica y un poco más de conocimiento en los planteles y todo más parejo en el comienzo. La liga tiene ese perfil, de no mucha diferencia entre los equipos, va de menos a más”.

Asimismo, resaltó el aporte que le da al equipo Hugo Rodallega: “El tenerlo en el plantel, al revés, se coloca primero en la fila, es un jugador sumamente profesional, que predica con el ejemplo, no hay nada diferente para él ni él con nosotros, de una manera muy natural. Un compañero de trabajo, lo que hacemos todos es aportar para Santa Fe y él es muy buen ejemplo para los jóvenes, para nosotros y todos con el mismo fin: poner a Santa Fe en lo más alto en el año. Es un placer tenerlo en un plantel y poder trabajar con él”.

Le quedó haciendo falta un jugador tipo Andrea Pirlo

Cuando se le preguntó al técnico de 49 años por algún tipo de jugador que le faltó traer a Santa Fe para este año, aludió a un volante con las características de la leyenda italiana, Andrea Pirlo. “Todos los que han llegado, han llegado con las ganas de venir. Tenemos prácticamente dos jugadores por puesto, en todas las posiciones. Me gustaría ese jugador un poco más distinto, con alguna característica… como si fuera un Pirlo en la mitad de la cancha. Un poco más o menos así, con esa característica. Pero tenemos muy buenos jugadores en la mitad de la cancha, con muy buen pie y mucha capacidad, falta que el tiempo acomode las asociaciones entre todos, que todo fluya un poco más natural. Uno sueña con un jugador como ese tipo”.

Finalmente, se refirió al aspecto ofensivo en el que deben mejorar: la pausa en el tercio final de cancha. “Esa es una de las etapas que estamos trabajando para mejorar, estamos como apurados en el último pase, estamos en la etapa de regular ese último tercio de la cancha. Más allá de tener gol y la profundidad, no se está haciendo una pausa para poder generar que los laterales pasen, que se generen más circuitos de juego y no jugar tan apresurados, pero es parte del comienzo. Estamos tratando de regular esa última parte, de no estar tan apurados, sino tener una pausa más para tener profundidad, no tanta posesión”.

Escuche la entrevista completa