Yerry Mina da detalles de su forma física, tras fichar por el Cagliari

El defensa colombiano Yerry Mina dejó la Fiorentina ante la poca continuidad en el conjunto viola, únicamente jugó 7 partidos esta temporada, ninguno como titular. En una jugada rápida antes de que terminará el mercado de pases y con el objetivo de recobrar protagonismo, el jugador fichó por Cagliari, también del fútbol italiano.

En su primera salida ante los medios de comunicación del equipo, Mina dejó claro sus objetivos para lo que queda de la temporada y se mostró motivado tras tener un nuevo reto en su carrera deportiva.

“Estoy muy feliz de estar acá, quiero agradecer a Dios, mi familia y mi vínculo cercano que siempre me rodea. Esto para mí es un gran reto y es una gran posibilidad de ayudar al equipo”, dijo inicialmente el defensa de la Selección Colombia.

El colombiano se ha mostrado muy activo en las redes sociales del club italiano, y se espera que pueda integrar la convocatoria para el próximo partido, eel Cagliari visitará a la Roma por la fecha 23 de la Serie A de Italia.

Yerry Mina si presenta 🎙️



📺 Segui la conferenza live dalle 16 ➡️ https://t.co/ZZbS1yMB5V pic.twitter.com/Aha0ULRJJy — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) February 2, 2024

Un poco más de las declaraciones entregadas por el colombiano:

Habló de quién será su nuevo entrenador, Claudio Ranieri: “Este entrenador te permite ser libre en tu juego, con los jugadores que he compartido les pregunté por Claudio Ranieri y todos me han dicho que debo conocerlo, es tranquilo y que deja volar. Y bueno, si me deja volar y más si el club me quiere aquí, las cosas se van a dar bien”.

Además, aseguró llegar en plenitud de condiciones físicas: “En la parte física estaré pronto. Estoy muy bien, me siento feliz, la ciudad, el grupo, la gente, mi familia, esto es lo que te da esa confianza para seguir adelante, por ese lado me siento muy bien”.