DATT pide a conductores de transporte de carga cumplir horarios en Bazurto

Cartagena

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), invitó a los conductores de vehículos de transporte de carga y productos alimenticios, a cumplir con las medidas de movilidad establecidas en el Mercado de Bazurto.

Cada sector tiene su horario para descargar en la central de abastos, sin afectar la movilidad de los demás vehículos que circulan por esa vía.

Según el Decreto 0920 de 2015, este es el horario en el que se permite el descargue de productos: La Rampa, de 9:00 am a 5:00 pm; Universal, Megatiendas, Transversal 23, Crisanto Luque ( Calzada Norte), de 1:00 pm a 7:00 am del día siguiente; y Avenida Crisanto Luque, de 11:00 pm a 4:00 am del día siguiente.

En el tercer día del plan de intervención integral en Bazurto, el DATT continúa haciendo orientación del tráfico vehicular y despejando carriles para el tránsito en la Avenida del Lago e identificado comportamientos que inciden en la movilidad del sector.

“Aquí hay un horario de cargue y descargue, pero hay conductores que llegan a cualquier hora para hacer su operación y así infringen ese horario establecido. Aunque hemos logrado recuperar la movilidad en el sector, vemos falta de cultura ciudadana y vial. Jóvenes con carretillas, que de una u otra manera van en contravía u ocupan la vía, sin importar como afectan la movilidad”, explicó el director del DATT, José Ricaurte.

El funcionario precisó que, para agilizar el tránsito vehicular, el cuerpo operativo trabaja en mantener dos calzadas despejadas para el tráfico vehicular y un área de más de dos metros para que puedan circular las carretillas y los usuarios del mercado.

En la intervención integral del Mercado de Bazurto participaron Gerencia de Espacio Público y Movilidad, Secretaría del Interior y la Secretaría General.