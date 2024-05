Plan de Desarrollo de Armenia y empréstito por 200.000 millones ¿Qué dicen 4 concejales?

Armenia

Los cuatro concejales de Armenia declarados en oposición e independencia hicieron varias observaciones al proyecto del Plan de Desarrollo Municipal Armenia 2024-2027 presentado por la alcaldía.

Estamos hablando de los ediles José Ignacio Rojas de Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y Creemos, Jonatan Rojo del Pacto Histórico, Felipe Villamil de Fuerza Democrática y German Grisales del Movimiento Salvemos Armenia.

Entre los reparos está que el Plan Financiero y el Plan Plurianual de Inversiones debe constituirse cada uno como un artículo del proyecto.

Uno de los puntos de mayor preocupación es que en el anexo del Plan Plurianual de Inversiones se incluyen empréstitos por 200 mil millones.

Finalmente señalan los concejales que no se incluyó dentro del Plan de Desarrollo a Empresas Públicas de Armenia, y no saben cómo se va a cumplir con las metas de agua potable y saneamiento básico si no se incluye esta empresa pública dentro del Plan de Desarrollo.

En Caracol Radio hablamos con la directora de Planeación de la alcaldía de Armenia Lina Grisales que habló sobre la metodología del Plan de desarrollo y explico “la metodología que se empleó para la formulación del Plan de Desarrollo Armenia con más oportunidades 20 24 2027 lo ha determinado el Departamento Nacional de Planeación que es el sistema de planeación territorial, ellos nos dan a nosotros todos los parámetros frente a sectores de inversión, programas presupuestales, indicadores de producto, indicadores de resultado y pues obviamente ellos nos dan a nosotros como todos los parámetros y el banco de indicadores a los cuales pues nosotros les vamos a apuntar”

Frente a los anexos que tiene el proyecto

La funcionaria puntualizó “frente a los anexos la metodología sobre la cual se construyó el proyecto de acuerdo, lo que estamos buscando era algo más práctico, más metodológico y de que en el articulado se pudiese efectivamente integrar todos los documentos que hacen parte del plan de desarrollo, no solamente una matriz con unas metas cuantificadas y unos recursos, sino que todo este proceso metodológico a través del cual construimos el Plan de Desarrollo Armenia con más oportunidades pues se hubiese traducido también en ese artículo”

Y agregó “digamos que el ejercicio histórico que ha pasado es que cogen del documento técnico copian y pegan las metas y finalmente lo que se aprueba entonces los demás documentos pues obviamente quedan en los anaqueles y en los archivos, entonces lo que estábamos buscando era que si hiciese un ejercicio integral el momento de la lectura al Plan de Desarrollo y que claramente en los artículos hablamos de que cada uno de estos documentos hacen parte integral del proyecto de acuerdo y pues obviamente cualquier modificación que verse sobre alguno de estos anexos, pues obviamente tendrá que irse al concejo y tendrán que hacerse las modificaciones necesarias y agotar los procedimientos requeridos”