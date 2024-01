Desde Brasil piden el fichaje de Edwuin Cetré para Fluminense

Deportivo Independiente Medellín prepara lo que será la temporada 2024. El equipo antioqueño paso página de la final perdida frente al Junior de Barranquilla y ya está mentalizado en lo que será su año deportivo, siendo la Copa Sudamericana su principal reto.

Para lo anterior, el plantel dirigido por Alfredo Arias pasó por una gran cantidad de cambios nominales. Desde la directiva se ha tomado la determinación de armar una nómina que compita de la mejor manera no solo a nivel internacional, sino además buscar el tan ansiado éxito liguero.

De momento, el club ha anunciado los fichajes de José Manuel Aja, Pablo Lima, Jhon Vásquez y Kenner Valencia; en cuanto a las bajas aparecen Wilmar Asprilla, Andrés Ibargüen, Bryan Castrillón, Juan Manuel Cuesta, Luis Erner Vásquez, Yulián Gómez, Jonathan Marulanda, Daniel Torres, Joaquin Varela, Andrés Ricaurte, Felipe Pardo y Andrés Mosquera Marmolejo.

Justamente sobre este último grupo, el DIM podría sumar un integrante más y sería, sin lugar a dudas, la baja más sensible para lo que se viene en el calendario. Claro, siempre y cuando el pedido de algunos sectores de la prensa sea escuchado.

Cetré podría dar un gran salto en su carrera

Según versiones desde territorio brasileño, Edwuin Cetré sería el refuerzo ideal del Fluminense, vigente campeón de la Copa Libertadores y subcampeón del mundo (perdió el Mundial de Clubes con Manchester City), para lo que se le avecina.

Periodistas como Felipe Barros y Eugenio Leal han hecho seguimiento de la temporada 2023 del atacante vallecaucano y lo consideran como el fichaje ideal para el equipo dirigido por Fernando Diniz. Sus argumentos se basan en el remate de media distancia, pelota quita y poderío goleador.

A lo anterior le suman que su más reciente experiencia con un jugador traído del FPC fue “sensacional”: Jhon Arias.

En el caso de Barros, la negativa a la llegada de Luiz Enrique, exjugador del club y actualmente en Real Betis, pondría al colombiano como aspirante ideal: “Luiz Henrique ya no irá al Fluminense. Con este dinero que descubrimos que tiene el club, apostaría por Edwuin Cetré, de Medellín”.

“21 goles (muchos de penalti) y 7 asistencias en el año. Jugador ambidiestro, con mucha velocidad y bueno en las jugadas a balón parado. Uno de los mejores (quizás el mejor) deportista del fútbol colombiano en 2023. La información que llegó en diciembre fue que una venta del 100% de su pase difícilmente superaría los 2 millones de dólares”, complementó.

En cuanto a Leal, su seguimiento a Cetré data de la Copa Libertadores 2021, cuando el futbolista se encontraba en el Junior de Barranquilla y marcó un golazo en su duelo frente al Flu: “Fluminense descubrió al excelente (Jhon) Arias jugando con Santa Fe en la Libertadores de 2021, el mismo año en que anotó Cetré en el Maracaná”.

“Hoy Cetré está en Independiente Medellín haciendo un excelente campeonato. Especialista en jugadas a balón parado (córners, tiros libres y penaltis) porque ha mejorado mucho su golpeo del balón. También es rápido y regateador. Tiene 25 años de edad. Un gran nombre para probar también”, sentenció.

Si bien de momento no dejan de ser acercamientos, Brasil no deja de ser una opción interesante para el atacante que viene de ser el segundo máximo anotador de la Liga. Más aún teniendo en cuenta que el mismo presidente del DIM, Daniel Ossa, aseguró en rueda de prensa que el caleño no saldría a menos de que se reciba “una buena oferta para la institución”.