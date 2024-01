Temblor HOY 29 de enero en Colombia y el mundo: epicentro, magnitud y zonas afectadas

En Colombia y el mundo tiembla todos los días. Sin embargo, la mayoría de los temblores que se presentan a diario son de bajas magnitudes, asunto por el que usualmente no son notados por los ciudadanos.

Temblores HOY

Uribe - Meta, Colombia, sintió un temblor a las 06:16 Hora Local de magnitud 2.6 M y de profundidad superficial

Cerca de la Costa de Venezuela se vivió un sismo a las 06:05 Hora Local de magnitud 4.4 M y de profundidad superficial

Cucunubá - Cundinamarca, Colombia, sintió un temblor a las 05:51 Hora Local de magnitud 2.4 M y profundidad 147 km

En Puerto Wilches - Santander, Colombia, se presentó un temblor a las 03:57 Hora Local de magnitud 2.7 M y de profundidad 600 km

¿Cuánto tiempo duran las réplicas después de un temblor?

Desde el Servicio Geológico Colombiano aclararon que las réplicas son aquellos sismos que ocurren después de un sismo principal, pero que se caracterizan por tener magnitudes menores a ese primer movimiento telúrico.

Frente al tiempo que pueden durar las réplicas después de un temblor, el director técnico de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano, John Makario Londoño, explicó que suelen darse con una menor magnitud. “Las réplicas, igual que el sismo principal, que no es posible predecirlo, no se pueden predecir, es decir, no podemos saber ni el momento en que van a ocurrir, ni la magnitud, ni el intervalo en que van a estar ocurriendo”, indicó

Del mismo modo, el director técnico de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano comentó que las réplicas por lo general se presentan por un largo periodo de tiempo. “Lo que sí es muy seguro es que esas réplicas van a estar reproduciéndose por mucho tiempo, incluso, a veces semanas o meses, pero la mayoría de ellas no van a ser percibidas por las personas”, aclaró.

Mientras tanto, la geóloga y directora del Departamento de Geociencias de la Universidad de los Andes, Natalia Pardo declaró: “No es posible asegurar por cuánto tiempo más durarán las réplicas. Ha habido casos de meses, otros de décadas; varían mucho”.

Por otra parte, Rodrigo León, profesor de Geociencias de la Universidad de los Andes, coincidió con el SGC en que hay una posibilidad de que estos fenómenos duren meses. “Las secuencias de réplicas, para este tipo de eventos, pueden durar un par de meses. Con respecto a las magnitudes esperadas dentro de la secuencia pueden variar mucho.”

“De manera general se espera que la réplica más grande sea una unidad inferior al sismo principal. Es decir, si tuvimos un 6.1 podríamos esperar una o algunas réplicas cercanas a 5. Otro punto es que la frecuencia de las réplicas va disminuyendo con en el tiempo, pero no necesariamente la magnitud puede variar”, agregó el profesor León sobre la magnitud de las réplicas.

Sobre el tema, el Servicio Geológico Colombiano también aclaró que el valor de la duración de los temblores dependen de otros factores. “Hay tres factores que influyen en la duración del movimiento: la distancia entre el epicentro y el lugar donde se siente, el tipo de terreno y el tipo de construcción.”

Sin embargo, la misma entidad afirmó que el tiempo que puede durar un sismo es relativo. “La duración es relativa porque puede referirse a la percepción de movimiento, al registro instrumental del sismo o al movimiento de la falla que lo originó”

¿Por qué algunas personas no sienten los temblores?

Un experto en geología indicó que hay dos factores que inciden en que una persona pueda percibir un temblor o sismo.

Estos factores son, por un lado, la ubicación exacta en la que se encuentra el ciudadano y, por otro lado, la posición en la que esté. Es decir, una persona puede sentir más o menos un movimiento telúrico dependiendo del lugar y cómo se encuentre, pero también puede ocurrir que no lo sienta.

El profesor universitario señaló que no es lo mismo que una persona esté parada, sentada, o acostada puesto que cada una de estas posiciones implican percepciones distintas.

“Todos podemos sentirlos de igual manera. No se trata de que haya personas que sienten los sismos y otras que no. La intensidad con la que sentimos un temblor depende de la posición de la persona y el sitio donde esté. Es decir, si estás de pie tienes menos posibilidad de percibirlo que si estás acostado o sentado tienes más posibilidad”, mencionó el experto en sismos.

Tras esto, el profesor aclaró que las posiciones del cuerpo inciden en la percepción de un sismo, esto debido a que cada una representa un mayor o menor grado de contacto con la Tierra.

Es decir, que al estar parado la sensación es diferente a cuando se está acostado o cuando se está sentado. La percepción también cambia cuando se está caminando, ya que al estar en movimiento no se siente tanto.

A su vez, Espinoza mencionó que el lugar incide también en la sensación, pues la construcción o lugar en el que se esté puede implicar un mayor rango de percepción. “Por otro lado, algunas ondas hacen estremecer más a las casas que a los edificios, estos últimos sienten más el movimiento a causa de las ondas elásticas, perturbaciones tensionales que se propagan por el terreno”, señaló Armando Espinoza.

¿Qué hacer durante un sismo?

Tenga presente las zonas de escape y seguridad, un botiquín, linterna, radio de pilas y algunos enlatados. También es importante que cuente con una copia de sus documentos de identidad y apague el sistema eléctrico y de gas antes de realizar la evacuación.

Durante el movimiento en cuestión, mantenga la calma, evite correr y esté atento a los menores de edad y personas de la tercera edad.

Seguido a esto, aléjese de ventanas, vidrios, espejos, puertas exteriores o paredes. En el caso que esté en la calle, haga lo propio con postes y cables eléctricos. Ahora bien, en un edificio, no use los ascensores y permanezca cerca de las columnas.

Luego del sismo

Tras el sismo, espere al menos, entre 10 y 20 minutos antes de ingresar a su hogar o sitio de trabajo. De igual manera, tenga presente estas recomendaciones:

Inspeccione el hogar o lugar donde se encuentre para evaluar si existen daños

Si la luz se corta, use linternas de batería. Deje de lado los fósforos y evite fumar adentro

Colabore con autoridades y tenga a la mano números de emergencias

Sea solidario con las víctimas de los siniestros

Active la alerta de terremotos de Google en su celular

En la explicación que dieron desde Google, aclararon que antes de activar esta opción, para poder recibir alertas, es obligatorio tener activada la conexión wifi o de datos.

Sabiendo lo anterior, para configurar la función debe seguir los siguientes pasos:

Abra la app de Configuración del teléfono.

Pulse en “Seguridad y Emergencia y luego Alertas de terremotos”. En caso de que no encuentre esta opción, vaya a Ubicación Avanzada y Alertas de terremotos.

Active o desactive la alerta cuando quiera.

Es posible que no reciba alertas para todos los terremotos o temblores de la zona, pero también en ocasiones, es posible que sí le llegue una alerta cercana, aunque o se haya sentido el temblor en su ubicación.