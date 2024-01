Subsidios 2024: lista de ayudas que no seguirán vigentes y por qué

El Gobierno colombiano cuenta con distintos mecanismos para apoyar a la población que se encuentra en condición de vulnerabilidad a lo largo del territorio nacional, promoviendo la inclusión social con programas que contribuyen a distintos escenarios, desde el subsidio de vivienda y arrendamiento, hasta el denominado subsidio familiar, destinado para garantizar parte de las necesidades básicas de los trabajadores y alivianar los gastos de sostenimiento mensuales.

En ese sentido, una de las maneras en las que el Estado determina quiénes son los beneficiarios de estas ayudas económicas es a través de la clasificación del Sisbén; pues hay algunos grupos que no pueden acceder a los subsidios. Sin embargo, el Gobierno ha hecho algunas modificaciones en los estímulos económicos existentes y este 2024 no es la excepción, ya que hay algunos subsidios que ya no continuarán. Por esa razón, aquí le contamos cuáles son y qué pasará con esos recursos:

¿Cuáles subsidios no seguirán vigentes en el 2024 y por qué?

Teniendo en cuenta que las ayudas económicas existen para apoyar a las familias colombianas y mejorar su calidad de vida, el Gobierno nacional viene implementando estrategias de transición a distintos programas que buscan llegar a las personas que más lo necesitan, como el subsidio de vivienda destinado a venezolanos residentes en el país.

Sin embargo, se ha anunciado que en este 2024, de acuerdo con el Decreto 1960 de 2023, se eliminarán y modificarán dos de los programas existentes: ‘Familias en Acción’ y ‘Jóvenes en Acción’, por lo que aquí le contamos cómo se transformarán:

Modificación de ‘Familias en Acción’

Según lo consignado en la normativa, en el caso del programa ‘Familias en Acción’, que fue destinado para contribuir a la superación y prevención de la pobreza, en este 2024 se modificará y transformará en una estrategia de acompañamiento familiar y comunitario, articulado al Sistema de Transferencias, incorporándose al programa Renta Ciudadana, esto siempre y cuando las familias cumplan con los criterios de focalización definidos por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

A su vez, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social ha señalado que no se realizarán procesos de convocatorias e inscripciones para este programa, pues esta entidad adelantará la identificación, selección y vinculación de hogares potenciales beneficiarios a través de registros administrativos de fuentes oficiales

Modificación de ‘Jóvenes en Acción’

Por su parte, este decreyo también se refiere al programa ‘Jóvenes en Acción’, que nació como respuesta a las dificultades socioeconómicas de la población juvenil en Colombia y la brecha que representan para el acceso a la educación superior, mencionando que, en en el 2024, este programa migrará a ser ‘Renta Joven’, que busca cumplir el mismo objetivo y, adicionalmente, viene articulado con la política de gratuidad en la educación superior.

Asimismo, de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, este programa “ampliará la cobertura a estudiantes de escuelas normales superiores, para fortalecer la educación en las zonas rurales y fortalecerá la gestión de oportunidades de jóvenes en su etapa final de formación a través de la gestión laboral, el apoyo a emprendimientos y la educación postgradual”.